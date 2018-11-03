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Uçak pilotu, motosiklet kazasında feci şekilde can verdi

Bir hava yolu şirketinde pilot olarak görev yapan Serdar Halil Girgin, İstanbul'dan Amasra'ya motosikletiyle giderken geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

03 Kasım 2018 Cumartesi 17:31
Uçak pilotu, motosiklet kazasında feci şekilde can verdi

İstanbul'dan Amasra'ya arkadaşlarıyla geziye çıkan ve bir havayolu şirketinde görev yapan pilot Serdar Halil Girgin, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosikletinin kaya parçalarına çarparak takla atması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, Zonguldak-İstanbul Karayolu Soğanlısuyu mevkisinde meydana geldi. 3 motosikletli arkadaşı ile birlikte İstanbul'dan Amasra'ya geziye çıkan Serdar Halil Girgin (53) yönetimindeki 34 UP 1874 plakalı motosiklet, sürücünün kontrolü yitirmesi sonucu yol kenarındaki kaya parçalarına çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle takla atan motosikletin sürücüsü Girgin, kaskı takılı olmasına rağmen ağır yaralandı. Serdar Halil Girgin, arkadaşlarının haber vermesiyle gelen ambulansla devlet hastanesine kaldırıldı. Ancak, Girgin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bir havayolu şirketinde pilot olan, 2 çocuk babası Serdar Halil Girgin'in arkadaşları acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Girgin'in ölüm haberini alan ailesi, Ereğli'ye gelmek üzere yola çıktı. Savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 17:31
  1. Zonguldak
  2. İstanbul
  3. Serdar Halil Girgin
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