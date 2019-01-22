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Uçak kayboldu! Yıldız oyuncudan haber alınamıyor

Fransa ligi ekiplerinden Nantes'tan Cardiff'e transfer olan Emiliano Sala'nın, arkadaşlarına veda etmek için Fransa'ya döndüğü uçak kayboldu. En son Manş Denizi üzerinde görülen uçaktan dün geceden beri habere alınamıyor.

22 Ocak 2019 Salı 13:06
Uçak kayboldu! Yıldız oyuncudan haber alınamıyor

3 gün önce Cardiff'e 19 milyon euro bedele transfer olan Emiliano Sala'nın, arkadaşlarına veda etmek için Nantes'a döndüğü özel uçak kayboldu. Sala'dan dün geceden beri haber alınamıyor.

Fransa Ligi ekiplerinden Nantes'tan Premier Lig ekibi Cardiff'e transfer olan futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçak Manş Denizi üzerinde kayboldu.

Uçakta iki kişi daha var

Uçakta Sala dışında iki kişinin daha bulunduğu belirtildi. Ara kurtarma çalışmalarına 2 helikopter ve bir geminin katıldığı ancak uçaktan iz bulunamadığı belirtildi. Yerel saatle dün akşam 19.15'te Fransa'dan kalkan uçakla bağlantının kesilmesi üzerine 20.23'te arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı, ancak hava ve deniz koşullarının zorlaşması üzerine çalışmalara gece 02.00'da son verildiği ifade edildi.

Haberler araştırılıyor

28 yaşındaki Arjantinli golcü, Cardiff City'e 20 millyon euroya transfer olarak kulüp rekoru kırmıştı. Yıldız futbolcu, Twitter hesabından yaptığı son paylaşımda eski takım arkadaşlarıyla fotoğrafını 'Hoşçakalın' notuyla paylaşmıştı.

Cardiff kulübünden Sky News'e yapılan açıklamada, Emiliano Sala ile ilgili çıkan haberlerin araştırıldığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 13:06
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