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Gündem Uçak havada Birgün yalanda
Gündem

Uçak havada Birgün yalanda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasının üzerini örten komünist PKK'lı Birgün, koronavirüs aşısıyla ilgili algı operasyonuna kalkıştı.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 13:10:00 -
Uçak havada Birgün yalanda

Çin'in Wuhan eyaletinde başlayan ve dünyayı etkisi altına alan ölümcül yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisine karşı Türkiye, örnek bir mücadele sergiledi.

Sağlık Bakanlığı'nın çalışmasıyla Covid-19'a karşı sistematik bir şekilde aşı uygulaması başlatıldı.

Yürütülen tüm bu çalışmalar dünyada takdirle karşılanırken Türkiye içerisindeki bazı çevrelerde de hazımsızlığa neden oldu.

Bunlardan önde gelenlerinden olan Birgün, algı operasyonu yapmanın peşini bırakmıyor.

Eli kanlı terör örgütü PKK olan sempatizanlığıyla bilinen paçavra; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün sosyal medya hesabından yaptığı "İnaktif aşıların 10 milyon dozluk 2. sevkiyatının birinci bölümü geçtiğimiz hafta sonu elimize ulaşmıştı. Bu sabah itibariyle ikinci bölümü ülkemize ulaşmış olacak. Tedarik programına uygun olarak aşı sevkiyatı devam edecek." şeklindeki paylaşımının üstünü örtmeye çalıştı.

Birgün yaptığı haberde; "İşsizlik ve yolsuzluğa bir de aşısızlık eklendi" ifadelerini kullandı.

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