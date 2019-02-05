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Uçak evin bahçesine düştü! Pilot yaralı kurtuldu

Avustralya'nın Sunshine Coast kentine bağlı Palmwoods semtindeki bir evin arka bahçesine düşen altı kişilik uçağın pilotu kazadan yaralı olarak kurtuldu.

05 Şubat 2019 Salı 09:01
Uçak evin bahçesine düştü! Pilot yaralı kurtuldu

Avustralya'nın Sunshine Coast kentine bağlı Palmwoods semtindeki bir evin arka bahçesine düşen altı kişilik uçağın pilotu yaralı kurtuldu.

Avustralya Yayın Kurumunda yer alan habere göre, içinde sadece pilotun bulunduğu 6 kişilik uçak, henüz bilinmeyen nedenle Palmwoods semtindeki bir evin arka bahçesine düştü.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre ağaçlara çarptıktan sonra düşen uçağın pilotu kendi imkanlarıyla uçaktan çıkmayı başardı.

"Pilot ağaca yaslanmıştı"

Acil servis ekiplerini arayarak yardım isteyen evin sahibi Joedee Morel, "Pilot ağaca yaslanmıştı ve elimi verdim, fazla ileri gidemedi o yüzden kanadın üzerine uzandı. Sırtında ağrı olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

İsmi açıklanmayan pilotun Sunshine Coast Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldığını bildiren yetkililer, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Queensland İtfaiye ve Acil Servisleri Bölge Şefi Geoff Hunter, pilotun uçağın evlerin üzerine düşmesini engellediğini belirterek, "Büyük ağaçlara ve evlere çarpmadan çitleri takip ederek elektrik hatlarının olmadığı alana düşmesinden dolayı iyi işi çıkarmış, çok kötü olabilirdi." ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmayı Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosu uzmanları yürütecek.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 09:01
  1. Avustralya
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