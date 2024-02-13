Üç ülke, Rus dezenformasyonu ile mücadele için birleşiyor: kriz çıkaracak detay! Fransa destekleyecek

Fransa, Almanya ve Polonya dışişleri bakanlarının katılımıyla 13 Şubat tarihinde gerçekleşen toplantıda, Rusya'nın Avrupa'da koordineli bot ve trol ağları kullanılarak yürütülen yaygın dezenformasyon ve propaganda kampanyalarına karşı ortak bir direniş yapısı kurma kararı alındı. Fransa Dışişleri Bakanı Stéphane Séjourné, üç başkentin nüfuz operasyonlarına direnmek için ortak bir 'erken uyarı mekanizması' üzerinde anlaşmaya vardığını belirtti.

FRANSA, UZUN SÜREDİR RUS PROPAGANDASINI TAKİP EDİYOR

Fransa, 2023 yazından bu yana, birçok Avrupa ülkesindeki Rusya kontrolündeki propaganda operasyonlarını aktif olarak izliyor. Botların ve trollerin büyük ölçekli kullanımının yanı sıra yaklaşık 200 taraflı içerik havuzundan oluşan bir ağ (intihal, sansasyonel ve çoğunlukla otomatik olarak oluşturulan içerik içeren düşük kaliteli çevrimiçi haber kaynakları) gözlemlendi.

Fransa, bunun yalnızca Rusya'nın Avrupa seçimleri öncesinde kamuoyunu etkilemeyi ve Ukrayna'ya verilen yardıma verilen desteği baltalamayı amaçlayan daha da büyük bir kampanyayı uygulamaya koyması için bir hazırlık olduğu konusunda uyarıyor.

ALMANYA'DA RUS PROPAGANDA ÖRNEĞİ

Almanya Dışişleri Bakanlığı yakın zamanda sosyal medya platformunda yapılan Rusya yanlısı duyguları güçlendirmeyi amaçlayan sistematik bir dezenformasyon kampanyasını ortaya çıkardı. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'nın kendi anlatısını desteklemek için Batı'nın gerçek siyasi meselelerini orantısız bir şekilde abartabileceğini, buna bazı AB üyelerine Ukrayna'yı destekleme konusunda ağırlıklarını kullanmadıkları için yöneltilen eleştirilerin de dahil olduğunu belirtti. Baerbock, "Buna alet olmamalıyız. Ukrayna'yı desteklemek bir 'rekabet' değil, bir takım çalışmasıdır. Birliğimiz bizim gücümüzdür" şeklinde konuştu.

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