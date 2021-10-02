Üç tarafı suyla çevrili ilimizde kırmızı alarm: İçme suyu bitti!

Son yıllarda bölgede yağışların olmaması ve meydana gelen kuraklıktan dolayı Hamzabey Barajı’ndaki içme ve kullanma suyunun bittiği duyuruldu.

Elazığ Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Oğuz Gündağ, “Hamzabey Barajı'ndaki su seviyesi ölü hacim noktasına gerilemiştir. Bu duruma bağlı olarak ilimize barajdan su verilemediği için yer yer su kesintileri yaşanacaktır” ifadesinde bulundu.

"Su seviyesi ölü hacim noktasına gerilemiştir"

Gündağ konuya ilişkin yapılan açıklamada şu bilgileri aktardı:

“Son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle ilimizin önemli oranda içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Hamzabey Barajı’ndaki su seviyesi ölü hacim noktasına gerilemiştir. Bu duruma bağlı olarak ilimize barajdan su verilemediği için yer yer su kesintileri yaşanacaktır. Vatandaşlarımızın günlük yaşamını olumsuz yönde etkilememesi için kesintiler daha çok gece saatlerinde olacak. İlimizin içme suyu noktasında mağduriyet yaşamaması için Belediyemiz farklı noktalarda sürdürdüğü sondaj çalışmalarına ise aralıksız devam edecek ve içme suyu açığı sondaj kuyularından elde edilen sularla kapatılmaya çalışılacaktır. Şehir merkezinde 10 adet yeni sondaj kuyusu vurduk ve önlemlerimizi daha çok artıracağız. Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları da konuyu yakından takip ediyor. Saha çalışmalarımıza hız vermemiz noktasında da gerekli talimatları veriyor.

"Problem kalıcı değil"

Mevsim yağışlarının başlamasıyla birlikte barajlarımızdaki doluluk seviyesi artacağı için şehrimize tekrar su vermeye başlayacağız. İçinde bulunduğumuz sürecin daha kolay ilerleyebilmesi için vatandaşlarımızdan su tasarrufu noktasında azami hassasiyet göstermelerini ve suyu daha bilinçli tüketmelerini rica ediyoruz.”