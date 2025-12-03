  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Büyükçekmece Adliyesi'nde şok soygun! 142 milyon TL değerinde vurgun yapıldığı iddia edildi

Komşu ülkeye talih kuşu kondu! 61 milyon tonluk altın rezervi keşfedildi

Netanyahu'nun Suriye'den talepleri neler?

CHP’nin Stockholm tartışması büyüdü! Özgür Özel’in sözleri ters tepti, eleştiriler ok gibi döndü!

İsrailli şerefsiz havalimanını karıştırdı! 200'den fazla çocuğun görüntüleri telefonundan çıktı

Türkiye ne durumda? 19 ülke katılımlı SAFE konusunda resmi açıklama geldi!

Kabatiye'de sokağa çıkmak yasaklandı, evler askeri karakol oldu Adım adım işgal

Topçu’dan İsrail’e sert uyarı! Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğü için kararlı duruşunu gösterdi!

Güney Kıbrıs’ta akıl almaz hırsızlık! Ölen adamın kalbini çaldılar

Türkiye Karadeniz’de inisiyatifi eline alıyor! Saldırılar sonrası güvenlikte kritik sorumluluk üstlenecek
Kobi Üç makineyle başlamıştı! KOSGEB desteği hayatını değiştirdi
Kobi

Üç makineyle başlamıştı! KOSGEB desteği hayatını değiştirdi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Üç makineyle başlamıştı! KOSGEB desteği hayatını değiştirdi

Tekstil sektörüne neredeyse sıfır sermayeyle adım atan Merve Bulut, KOSGEB’den aldığı makine desteğiyle açtığı 50 metrekarelik küçük atölyeyi kısa sürede büyüttü.

Trabzon’da tekstil sektörüne üç makineyle adım atan Merve Bulut’un hikayesi, bir atölyeden uluslararası pazara uzanan örnek bir başarı yolculuğuna dönüştü.

 

Üniversite eğitimi için İstanbul'dan Trabzon'a gelen Bulut, çeşitli nedenlerden dolayı eğitimini yarıda bırakmasının ardından arkadaşlarının tavsiyesi üzerine ilgi duyduğu kostüm tasarımı ve dikimine ilişkin girişimlerde bulundu. Bulut, atölyesini açabilmek amacıyla 6 yıl önce Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına (KOSGEB) başvurdu.

 

2019’da adım attı

Makine desteği sayesinde 2019'da kent merkezinde 50 metrekarelik tekstil atölyesi açan Bulut, pandemi döneminde yıkanabilir maske üretmeye başladı. Bu süreçte aynı zamanda eşofman, mont, iş yeri kıyafeti de üreten Bulut, atölyesini Arsin Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yaklaşık 3 bin metrekarelik bir fabrikaya taşıdı.

 

KOSGEB’ten hibe aldı

Kadın girişimci Merve Bulut, neredeyse hiç sermayesi olmadan KOSGEB'den aldığı hibeyle işe başladığını söyledi. İşini her zaman severek ve isteyerek yaptığına dikkati çeken Bulut, "Üç makineyle başladım. 50 metrekarelik küçük bir ortamda kendim dikiyordum, çalışanlarım yoktu. Sonra yavaş yavaş iş geldikçe bir çalışanım oldu bir de makine aldım, işler büyümeye başladı. İlk önce Trabzon ve çevre illerden, sonra İstanbul'dan talepler geldi. Ardından Gürcistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kadar uzandı." diye konuştu.

 

Yıkanabilir maske üretimi sermaye artışını etkiledi

Yıkanabilir maske üretimi sayesinde sermayesinde artış sağladığını ifade eden Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tasarımları kendim yapıyorum. Bizim işte işin mutfağında olmadığın, işi başından sonuna kadar bilmediğin sürece başarılı olamıyorsun. Ben bu işin tasarımını ilk önce hayal ediyorum, sonra tasarlıyorum. Bilgisayar ortamında veya kağıt üzerinde bir numune çıkarıyorum. Numuneyi beğendikçe devamı geliyor."

 

ABD'ye ilk olarak 2022'de ihracat yaptığını belirten Bulut, "Bizim üretip üretemeyeceğimizi sordular. Ben de bir çılgınlık yaptım 'evet' dedim. Çünkü çok yüklü bir adetti, mevcut potansiyelimiz bunu kaldırmayacaktı. Bir numuneyle birlikte fiyat çalışması yaptım. Ardından bir telefon geldi işin onaylandığını söylediler." dedi.

Bulut, satışların çoğalması ve ihracat yapmak için şahıs firmasından limited şirketine geçiş yaptığına değinerek, zamanla çalışan sayısının da 50'ye kadar yükseldiğini söyledi. 

 

İhracata çok önem verdiğini dile getiren Bulut, "2022 ve 2023'teki üretimimizin ihracatı yüzde 90 civarıydı. 2024'te yüzde 60'a kadar geriledik. Şu anda yarı yarıya diyebiliriz." dedi.

 

"Hedefim dünyaya açılmak"

İnternet üzerinden dünya pazarına daha da çok açılmayı istediğini vurgulayan Bulut, şöyle devam etti:

"Hedefim Türkiye'de bir marka olmak sonra dünyaya açılmak. Yakın zamanda Azerbaycan'a gittik, outdoor ürünler için görüştük. Şimdi Rusya görüşmelerimiz var. Ciddi anlamda bu kanalda hem e-ticaret hem de mağazalaşma olarak ürünlerimizi sunmak istiyoruz. Buradaki kapasitenin dışında fason üretimimiz de var. Tunceli'ye, İstanbul'a ve Muğla'ya fason üretim veriyoruz. Hem diğer kadın arkadaşlarımıza destek olmak hem de dengeyi korumak için üretimi genişletmek istiyoruz. Daha çok inovasyonlu, teknolojinin daha da içinde olduğu ve bunu dünyayla birleştirdiğimiz entegre bir sistem istiyorum."

KOBİ’ler için yeni çağ başlıyor! Yapay zeka destekleri Adana’da tanıtıldı
KOBİ’ler için yeni çağ başlıyor! Yapay zeka destekleri Adana’da tanıtıldı

Kobi

KOBİ’ler için yeni çağ başlıyor! Yapay zeka destekleri Adana’da tanıtıldı

Mersin’de KOBİ’lere dijitalleşme çağrısı!
Mersin’de KOBİ’lere dijitalleşme çağrısı!

Kobi

Mersin’de KOBİ’lere dijitalleşme çağrısı!

KOBİ’lerin dijital yolculuğunda Mersin’den güçlü adım
KOBİ’lerin dijital yolculuğunda Mersin’den güçlü adım

Kobi

KOBİ’lerin dijital yolculuğunda Mersin’den güçlü adım

Büyümenin anahtarı: KOBİ desteği
Büyümenin anahtarı: KOBİ desteği

Kobi

Büyümenin anahtarı: KOBİ desteği

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23