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Gündem Üç kardeş koronavirüse yenik düştü
Gündem

Üç kardeş koronavirüse yenik düştü

Samsun'da 33, 36 ve 40 yaşlarındaki 3 kardeş, bir ay içerisinde koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 03:57:00 -
Üç kardeş koronavirüse yenik düştü

Samsun'da, bir ay önce Çarşamba ilçesinde esnaflık yapan Kenan Emirhan, koronavirüse yakalanarak tedaviye alındı. Emirhan, tedavi gördüğü hastanede 4 Aralık’ta hayatını kaybetti.

Kenan Emirhan ilçede toprağa verildi. Bafra ilçesinde özel hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan Kenan Emirhan’ın kardeşi Dr. Necati Emirhan da bir süre önce koronavirüse yakalandı.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Hastanesi'nde 20 gündür tedavi gören Dr. Emirhan, 7 Ocak’ta doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Dr. Necati Emirhan, görev yaptığı özel hastanede düzenlenen törenin arından Çarşamba'da defnedildi. İki kardeşin ölümünün ardından en küçük kardeş olan öğretmen Selman Emirhan’ın da yapılan tetkiklerin ardından koronavirüs testi pozitif çıktı.

Kentteki hastanenin yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Selman Emirhan, dün yaşamını yitirdi.

Ağabeyleri gibi koronavirüs mücadelesini kaybeden 2 çocuk babası öğretmen Selman Emirhan, Çarşamba ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Emirhan kardeşlerin, 1 ay içinde yaşamlarını yitirmesi, kenti hüzne boğdu.

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