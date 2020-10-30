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Aktüel Üç kadın derneğinden Cumhuriyet Bayramı'na özel sanal resim sergisi
Aktüel

Üç kadın derneğinden Cumhuriyet Bayramı'na özel sanal resim sergisi

Yeniakit Publisher
2020-10-30 09:12:03 -
Üç kadın derneğinden Cumhuriyet Bayramı'na özel sanal resim sergisi

ANKARA (AA) - Ankara Kent Konseyi bileşeni 3 kadın derneği tarafından hazırlanan sanal resim sergisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sanatseverlerle buluştu.

İş kadınlarını çatısı altında toplayan Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneğinin (KAİSDER) organizasyonu ile Ankara'da bulunan Sanatçı Kadınlar Derneği ve Ankara Kadın Ressamlar Derneğinin bir araya geldiği sanal sergi düzenlendi.

Kadın ressamların eserlerinden oluşan sergi, Cumhuriyetin 97'nci yıl dönümünde sanata ve kadınlara kucak açan yönetim şekline olan bağlılığı sanatı ve kadınları ön plana çıkararak pekiştirmeyi, kadınlara ve sanata yakışanın Cumhuriyet olduğunun bir kez daha altını çizmeyi amaçlıyor.

64 resimle açılan sergiye bir hafta boyunca "www.hititantik.com" internet sitesinden ulaşılabilecek.


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