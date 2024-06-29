Üç çocuklu aileye müjde! AK Parti'de istişare, harekete geçildi! Yeni imkanlar geliyor! Programını duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ortak çalışmalarıyla sosyal yardım kriterleri netleştirilecek ve her ailenin ihtiyacına göre destek sağlanacak. Yardım için hane halkı geliri ve mülk sahipliği gibi kriterler göz önünde bulundurularak, asıl yardıma muhtaçların yardım almasını engelleyen uygulamaların da önüne geçilecek.

Sosyal yardımlarda hakkaniyetin gözetilmesi ve sosyal devlet anlayışının ön plana çıkarılması hedefleniyor. Belediyelerden, sivil toplum kuruluşlarından ve ilgili bakanlıklardan ayrı ayrı yardım alanların tek elden yardım alması sağlanacak.

Ayrıca, dar gelirli vatandaşlara ucuz konut imkanı sunmak için çalışmalara başlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TOKİ tarafından yürütülecek bu çalışmada, vatandaşın konuta erişimi ile ilgili yeni finansal formüller üretilecek. Çalışmanın detayları önümüzdeki günlerde netleşecek.

AK Parti’nin bu yeni destek ve ucuz konut çalışmaları ile dar gelirli ailelerin refah seviyesini yükseltmeyi ve sosyal devlet anlayışını güçlendirmeyi amaçladığı belirtiliyor.