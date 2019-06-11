Üç çocuk için borçlanma hakkı var

Soru: Ben 1971 doğumluyum. 1987 yılı Nisan ayında başlayan sadece 9 gün sigortalılığım bulunuyor. Üç çocuğum var. Emekli olabilmek için ne yapmam gerekir? Şartları nelerdir? Yakını Tolga E.

Cevap: An itibariyle 48 yaşında olduğunuz gözetildiğinde sizin açınızdan en isabetli emeklilik SSK şartlarından olan 15 yıl sigorta 3600 gün emekliliğidir. Doğumların arasında iki ve üzeri sene varsa üç çocuk için toplamda 2160 gün borçlanma hakkınız var. Borçlanma sonrası priminiz 2169 gün olacak ve 3600 günden eksik kalan 1431 gün için sigortalı olmanız halinde 58 yaşında SSK emeklisi olabilirsiniz. 1431 gün eksiği için 1260 günü aşmamak şartıyla isteğe bağlı prim ödemeniz de mümkün.