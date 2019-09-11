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Üç aylık verimlilik istatistikleri açıklandı

Sanayide 2019 yılı ikinci döneminde, çalışan kişi başına üretim yüzde 0,22 arttı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 10:15
Üç aylık verimlilik istatistikleri açıklandı

Sanayide 2019 yılı ikinci döneminde, çalışan kişi başına üretim yüzde 0,22 arttı.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2019 ikinci dönemi üç aylık verimlilik istatistiklerini açıkladı. Buna göre; takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre (2018 yılı ikinci dönemine göre) yüzde 0,22 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, 2019 yılı ikinci döneminde, bir önceki döneme göre (2019 yılı birinci dönemine göre) yüzde 0,18 arttı.



Çalışılan saat başına üretim yüzde 3,88 arttı


Takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre (2018 yılı ikinci dönemine göre) yüzde 3,88 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi, 2019 yılı ikinci döneminde, bir önceki döneme göre (2019 yılı birinci dönemine göre) yüzde 1,71 arttı.



En fazla artış enerjide gerçekleşti


Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları (MIGs) verileri incelendiğinde, çalışan kişi başına üretim endeksi, 2019 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre en fazla artış yüzde 2,32 ile enerjide gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 10:15
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