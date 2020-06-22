Üç aylık hasret bitti ABD’den 555 yolcu geldi

Pandemi kaynaklı kısıtlamalar nedeniyle ara verilen ve kademeli olarak başlatılan yurt dışı uçuşları kapsamında Türk Hava Yolları’nın (THY) Amerika Birleşik Devletleri’den (ABD) kalkan ilk tarifeli yolcu uçağı dün sabah İstanbul’a indi.

İki uçak indi

İlk olarak 276 yolcusuyla THY’nin Chicago’dan kalkan TK6 sefer sayılı Boeing 787-9 tipi uçağı saat 08.30’da İstanbul Havalimanı’na indi. Daha sonda saat 09.15’te THY’nin TK8 sefer sayılı Washington uçağı 279 yolcusuyla İstanbul Havalimanı’na geldi. İnişlerin ardından terminale alınan yolcular, pasaport kontrolünden geçerek yurda giriş yaptı. Washington uçağıyla İstanbul’a gelen yolculardan Vedat Sebat, uzun bir bekleyişin ardından Türkiye’ye gelebildiğini söyledi.

“Çok şükür vatana geldik”

New York’tan yurda dönmek istediğini ancak iki kez uçuşunun ertelendiğini belirten Sebat, “Oradan Washington’a geldim, rahat bir şekilde gelmiş olduk. Yaklaşık bir aydır gelmeyi bekliyordum. Geldiğim için çok mutluyum. Memleketimizi seviyoruz, bir an önce gelip tatil yapmak istiyoruz. Bir de orada çok sıkıldık, virüs tehlikesi her yerde var bir yere çıkamıyoruz. ABD’de durumlar biraz sıkıntılı, insanlar tedirgin. Bir de üzerine bildiğiniz gibi polis olayları oldu” diye konuştu. Yolculardan Mert Şişli, ABD’de yaşadığını ve iki aydan bu yana Türkiye’ye dönmek istediğini kaydetti. “Çok şükür vatana geldik” diyen Şişli, “Buranın sağlık açısından Amerika’dan daha güvenilir olduğunu düşünüyorum. New Jersey ve New York çok kötü. Burada çok daha iyiyiz” ifadelerini kullandı.

Haftada 3 sefer

THY’nin ABD’ye başlattığı tarifeli uçuşlar kapsamda Chicago ve başkent Washington’a ilk etapta haftada karşılıklı 3 sefer düzenleyecek. İlerleyen günlerde ise THY’nin ABD’deki farklı şehirlere de tarifeli seferler başlatması bekleniyor. Yeni normalleşme adımları kapsamında İstanbul Havalimanı’ndan 1 Haziran’da iç hat, 11 Haziran’da ise dış hat tarifeli yolcu seferleri yeniden başlamıştı.