Umre, hac gibi bir zamana bağlı olmadan ihrama girerek Kâbe'yi tavaf, sa'y etmek, tıraş olmaktır. Ülkemüzde her yıl hac mevsğmi dışında umre ziyaretleri için yoğun ilgi gösterilmekte. Dünyayı etkis altına alan koronavirüs salgını ile ülkelerin sınır kapılarını kapatma kararı Hac ve Umre ziyaretlerini de etkilemişti. Geçtiğimiz yıl hac ve umre ziyaretleri durdurulmuştu. Peki 2021 yılında üç aylarda umreye izin veriliyor mu? Umre ziyareti var mı?

Umre ziyaretleri başladı mı?

Suudi Arabistan koronavirüs nedeniyle kapalı olan topraklarını Ekim ayı gibi kendi ülkesindeki vatandaşlar için umre ziyaretlerini açtı. Suudi Arabistan’ın, 1 Kasım itibarıyla, yurt dışından umre ve ibadet için gelenlerin kabul edileceğini duyurmasıyla 1 Kasım’dan itibaren bazı ülkelerden umre için misafir kabulüne başlandı. Ancak Suudi Arabistan henüz Türkiye’den umre ziyaretlerine onay vermedi. Umre ve hac hakkında gelişmeler oldukça haberlerimizde yer vereceğiz.

Umre nedir?

Umre, Müslümanların Kâbe'yi hac mevsimi dışında ziyaret etmelerine denir. Umre ziyaret demektir. Fıkhî tanımı, hac gibi bir zamana bağlı olmadan ihrama girerek Kâbe'yi tavaf, sa'y etmek, tıraş olmaktır.

Umre kelimesi Kur'an ve hadiste geçer. Kur'an'da: "Haccı ve umreyi Allah için tam yapın" şeklinde olan ifade, hadiste: "İki umre, arasındaki küçük günahların keffaretidir" şeklindedir. Umre yapmak, Hanefî ve Malikî mezheplerinde sünnet, Şafiî ve Hanbelî mezheplerinde farzdır. Yaşamın herhangi bir anında yapılabilir. Hac ve umreyi peş peşe yapmak tavsiye edilmiştir.

Umre nasıl yapılır?

Umreci eğer umre yapmak amacıyla (Mekkeye gitmek için) ilk önce uçakla Cidde'ye giderse. Mîkat'tan ihramsız geçemeyeceğinden uçakta, hatta memleketinde ihrama girebilir. (Cidde Mikat sınırları içerisinde kalmaktadır.) İhram beyaz renkte iki parça havlu halinde ve dikişsizdir. Başın açık ve ayakların çıplak olması istenir. İhram ile eşitliğe, kardeşliğe, ölüye benzemeye dikkat çekilir. İhrama girildiğinde cinsellik, kavga ve küfür yasaktır. Umreci ihrama girmeden önce tırnaklarını keser, abdest alır, tıraş olur, ayaklar çıplaktır, çanta ve kemer taşıyabilir. Kadınlar için normal elbise, eldiven, çorap, ayakkabı caizdir.

İhramın sünneti olarak iki rekât namaz kılar. Telbiye, tekbir, tehlillerle Mekke'ye girer.

Kâbe ziyaretinde tekbir ve telbiyelerle içeri girer. Telbiye yüksek sesle yapılır. Kâbe'nin çevresini Hacerül Esved hizasından başlayarak yedi defa döner. Bu dönüş sırasında ıztıba ve remel yapar. Iztıba, ridanın bir ucunu sağ koltuk altından geçirip sol omuz üzerine atmaktır. Sağ omuz ve kol açılır. Remel, erkeklerin kısa adımlarla koşarcasına yürümesi demektir.

Tavaftan sonra tavaf namazı kılar. İki rek'attir. Müstakil bir vacip namazdır.

Umreci, namazdan sonra say için Safâ tepesinden başlayarak Merve'ye gidiş geliş şeklinde 4 gidiş 3 geliş olarak say yapar. Saydan sonra tıraş olup ihramdan çıkar ve umreyi bitirir.

Umrede Hac'daki gibi Arafat, Mina, müzdelife, kudum ve veda yoktur. isterse Mekke ve Medine'deki kutsal yerleri gezer.

Umrede diğer ziyaret yerleri; Medine'de Peygamber Muhammed'in mezarı, Kuba mescidi, Cuma mescidi, Kıbleteyn mescidi, Seba mescidi, Cennet-ül Bâkî Mezarlığı, Bulut Mescidi, Uhud şehitleri ziyareti.Mekke'de Muhammed'in doğduğu ev, Cennet-ül Mualla, Nur dağı, Sevr mağarası, Cin Mescidi, Cebeli Kubeys görülecek yerlerdir.

Umrede yasaklar nelerdir?

Hac ve umrede yapılması yasak işleri yapmaya cinayet denir. Her yasağın cezası vardır.

Umreyi bozan, kaza ve kurban gerektiren yasaklar: Cinsel ilişki, cünüp olarak tavaf etmek, ihram noktasını ihramsız geçmek, say'i terk etmek.

Sadaka gerektiren cinayetler: İhramlıyken koku sürünmek, tıraş olmak, başı örtmek, abdestsizlik, şavtları eksik yapmak, haşere öldürmek, tırnak kesmek, kıl koparmak.

Bedel gerektiren cinayetler: İhramlıyken avlanmak, yasak hayvanları yaralamak, yumurtasını almak, harem bölgesinde bitkileri koparmak kesmek.