Üç aylar ne zaman başlıyor 2021 üç aylar ne zaman girecek?

Üç aylar, Kameri Takvim’e göre, Recep, Şaban ve Ramazan aylandır. Bu aylar, rahmet dalgalarının başladığı, manevî huzur ve sükûnun kalplere doğduğu, İlâhî rahmetin coştuğu aylardır. Recep Ayı, gerek İslâm’dan önce, gerekse İslâm’dan sonra mukaddes bilinen bir aydır. Hz. Peygamber’den üç aylar hakkında bazı rivayetler de mevcuttur. Bunlardan birinde şöyle buyururlar:

“Recep Allah ’in ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır. Regâib ve Miraç gibi mübârek geceler Recep ayı içerisinde yer alırken, Şaban ayının onbeşinci gecesi Berat gecesi, Ramazan ayının yirmiyedinci gecesi de Kadir gecesidir.

üç aylar ne zaman başlayacak?

3 aylar olarak bilinen Recep, Şaban, Ramazan ayı ne zaman başlıyor araştırması 2021 yılının yaklaşması ile merak konusu oldu. Müslüman alemi için önemi ve maneviyatı büyük olan 3 ayların ilki Recep ayı 13 Şubat'ta başlayacak. 3 aylar, 2021 yılında Receb ayının ilk günü olan 13 Şubat günü başlayacak. 3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 18 Şubat Perşembe gerçekleşecek. Miraç Kandili 10 Mart günü, Berat Kandili ise 27 Mart günü idrak edilecek. Gelecek yıl Ramazan ayı ise 13 Nisan'da başlayacak.

Üç ayların önemi nedir?

Receb, Şaban ve Ramazan ayları, müslümanın olgunlaşma yolunda derin bir nefes aldığı, manevi inşasının kuvvetlendiği aylardır. Şaban ayı ise receb ile ramazan ayı arasında kalan, on bir ayın sultanının habercisi diğer mübarek bir aydır. Hayrın, iyiliklerin çokça görülmesi sebebiyle bu aya şaban denilmiştir. Şaban ayının on beşinci gecesi berat kandilidir. Bu geceye, bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle “mübarek gece”, günahların affı ve temize çıkarılma sebebiyle “kurtuluş gecesi” ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de “rahmet gecesi” gibi adlar da verilmiştir.

Üç aylarda ne yapmalıyız?

Üç Aylar’ın ma­nevi ikliminden nasiplenmek için dikkat etmemiz gereken hususlar kısaca şunlardır:

• Namazlarımızı cemaatle kıl­maya özen göstermeliyiz.

• Kaza namazlarımız varsa bunları kılmalı, yoksa elimiz­den geldiğince nafile ibadet­lere yönelmeliyiz.

• Sünnet olan oruçları tutmaya gayret etmeliyiz.

• Kur’an-ı Kerim’i çokça okumalıyız.

• Kulluğumuzu gözden geçire­rek, eksik ve hatalarımızla yüzleşmeliyiz. Bu ayları, alışkanlık haline getirdiğimiz günahlardan yakamızı kurtarmak için fırsat bilmeliyiz.

• Üç Aylar’ı günahların affı için fırsat bilip samimiyetle sık sık tevbe ve istiğfar etmeliyiz.

• Akrabalarımızla, komşu ve dostlarımızla yakınlığımızı ar­tırmalıyız.

• Fakir ve muhtaç kimselere yar­dım elimizi uzatıp, bütçemiz nispetinde kayda değer sada­kalar vermeliyiz.