Üç aylar ne zaman başlıyor 2021 üç aylar ne zaman girecek?
Bu sene Ramazan ne zaman? Üç aylar hangi ayda başlıyor, üç aylar ne zaman başlayacak? Üç aylar, İslâm’ın mübarek saydığı hicri kameri aylardan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Üç aylar Hakkın rahmetine bir sergidir. Üç ayların girmesiyle birlikte on bir ayın sultanı olan ve Kur’an ayı da olarak bilinen Ramazan-ı Şerif ayının gölgesine girilmesinin de sevinci yaşanır. Peki 2021 üç aylar ne zaman başlıyor? Üç aylar ne zaman giriyor? İşte üç ayların başlangıcı tarihi.
Üç aylar, Kameri Takvim’e göre, Recep, Şaban ve Ramazan aylandır. Bu aylar, rahmet dalgalarının başladığı, manevî huzur ve sükûnun kalplere doğduğu, İlâhî rahmetin coştuğu aylardır. Recep Ayı, gerek İslâm’dan önce, gerekse İslâm’dan sonra mukaddes bilinen bir aydır. Hz. Peygamber’den üç aylar hakkında bazı rivayetler de mevcuttur. Bunlardan birinde şöyle buyururlar:
“Recep Allah ’in ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır. Regâib ve Miraç gibi mübârek geceler Recep ayı içerisinde yer alırken, Şaban ayının onbeşinci gecesi Berat gecesi, Ramazan ayının yirmiyedinci gecesi de Kadir gecesidir.
üç aylar ne zaman başlayacak?
3 aylar olarak bilinen Recep, Şaban, Ramazan ayı ne zaman başlıyor araştırması 2021 yılının yaklaşması ile merak konusu oldu. Müslüman alemi için önemi ve maneviyatı büyük olan 3 ayların ilki Recep ayı 13 Şubat'ta başlayacak. 3 aylar, 2021 yılında Receb ayının ilk günü olan 13 Şubat günü başlayacak. 3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 18 Şubat Perşembe gerçekleşecek. Miraç Kandili 10 Mart günü, Berat Kandili ise 27 Mart günü idrak edilecek. Gelecek yıl Ramazan ayı ise 13 Nisan'da başlayacak.
Üç ayların önemi nedir?
Receb, Şaban ve Ramazan ayları, müslümanın olgunlaşma yolunda derin bir nefes aldığı, manevi inşasının kuvvetlendiği aylardır. Şaban ayı ise receb ile ramazan ayı arasında kalan, on bir ayın sultanının habercisi diğer mübarek bir aydır. Hayrın, iyiliklerin çokça görülmesi sebebiyle bu aya şaban denilmiştir. Şaban ayının on beşinci gecesi berat kandilidir. Bu geceye, bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle “mübarek gece”, günahların affı ve temize çıkarılma sebebiyle “kurtuluş gecesi” ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de “rahmet gecesi” gibi adlar da verilmiştir.
Üç aylarda ne yapmalıyız?
Üç Aylar’ın manevi ikliminden nasiplenmek için dikkat etmemiz gereken hususlar kısaca şunlardır:
• Namazlarımızı cemaatle kılmaya özen göstermeliyiz.
• Kaza namazlarımız varsa bunları kılmalı, yoksa elimizden geldiğince nafile ibadetlere yönelmeliyiz.
• Sünnet olan oruçları tutmaya gayret etmeliyiz.
• Kur’an-ı Kerim’i çokça okumalıyız.
• Kulluğumuzu gözden geçirerek, eksik ve hatalarımızla yüzleşmeliyiz. Bu ayları, alışkanlık haline getirdiğimiz günahlardan yakamızı kurtarmak için fırsat bilmeliyiz.
• Üç Aylar’ı günahların affı için fırsat bilip samimiyetle sık sık tevbe ve istiğfar etmeliyiz.
• Akrabalarımızla, komşu ve dostlarımızla yakınlığımızı artırmalıyız.
• Fakir ve muhtaç kimselere yardım elimizi uzatıp, bütçemiz nispetinde kayda değer sadakalar vermeliyiz.