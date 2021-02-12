İslam alemi için büyük anlamı olan üç aylar ne zaman başlıyor? İşte 2021 üç ayların başlangıcı...

Üç Aylar ne zaman başlıyor?

Diyanet İşleri 2021 yılı dini günler takvimini yayınladı.Bu yıl üç ayların başlangıcı 13 Şubat 2021 Cumartesi gününe denk geliyor.Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 18 Şubat Perşembe gerçekleşecek.Miraç Kandili 10 Mart günü, Berat Kandili ise 27 Mart günü idrak edilecek.Ramazan ayı ise 13 Nisan'da başlayacak.

Üç aylar duası

Üç Aylar girdiği zaman Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle dua ederdi; " Ey Allah'ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur."Hz. Peygamber (S.A.V.); başka bir hadis-i şeriflerinde ise;" Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır." Buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır."Allâhümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa'bân, ve bellignâ Ramazân."