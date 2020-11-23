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İSLAM Üç aylar ne zaman başlayacak? 2021 üç aylar ne zamana denk geliyor?
İSLAM

Üç aylar ne zaman başlayacak? 2021 üç aylar ne zamana denk geliyor?

Üç aylar ne zaman? | 2021'e kısa bir zaman kala milyonlarca kişi üç ayların ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, üç aylar ne zaman? | Üç aylar ne zaman başlıyor? | 2021 üç aylar tarihi | Üç ayların hükmü nedir?

Yeniakit Publisher
2020-11-23 19:56:00 -
Üç aylar ne zaman başlayacak? 2021 üç aylar ne zamana denk geliyor?

2021 üç aylar | 2021 kandiller ne zamana denk geliyor? | Pek çok kişi 2021 yılına az bir zaman kala üç ayların ne zaman başlayacağını araştırıyor. İşte, 2021 dini günler takvimi:

Üç ayların önemi nedir? | Üç ayların hükmü

Halk arasında üç aylar olarak ifade edilen Recep, Şaban ve Ramazan ayı son derece önemlidir. Efendimiz (SAV) recep ayı başladığında “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır" şeklinde dua etmiştir. Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

Üç aylar ne zaman başlayacak? 2021 üç aylar ne zamana denk geliyor?

Milyonlarca kişi üç ayların ne zaman başlayacağını merak ediyor. Diyanet İşleri Dini Günler Takvimi'ne göre üç aylar 13 Şubat 2021 Cumartesi günü başlayacak. Regaip Kandili ise 18 Şubat Perşembe gününe denk geliyor. Miraç Kandili 10 Mart Çarşamba, Berat Kandili 28 Mart Cumartesi idrak edilecek. 2021 ramazan ayı ise 13 Nisan 2021'de başlayacak.

13 Şubat 2021                   ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

18 Şubat 2021                   REGAİB KANDİLİ

10 Mart 2021                     MİRAC KANDİLİ

27 Mart 2021                     BERAT KANDİLİ

13 Nisan 2021                    RAMAZAN BAŞLANGICI

8 Mayıs 2021                      KADİR GECESİ

12 Mayıs 2021                   AREFE

13 Mayıs 2021                   RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

14 Mayıs 2021                   RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

15 Mayıs 2021                   RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

19 Temmuz 2021              AREFE

20 Temmuz 2021              KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

21 Temmuz 2021              KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

22 Temmuz 2021              KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

23 Temmuz 2021              KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

9 Ağustos 2021                HİCRİ YILBAŞI

18 Ağustos 2021               AŞURE GÜNÜ

17 Ekim 2021                     MEVLİT KANDİLİ

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