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Yaşam Üç aylar ne zaman başlayacak?
Yaşam

Üç aylar ne zaman başlayacak?

Üç aylar ne zaman? Üç ayların başlangıcı ne zaman? Soruları merak konusu oldu. İslam aleminin beklediği üç aylar başlangıcı belli oldu. Üç aylar içinde Regaip, Miraç ve Berat kandillerinin yanı sıra Kadir gecesi de bulunuyor. Peki, Üç aylar ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-12 22:40:00 -
Üç aylar ne zaman başlayacak?

Diyanet 2021 dini günler takvimi içerisinde üç ayların ve Ramazan Bayramı’nın tarihi yerini aldı. Üç ayların ilki olan Receb ayı ne zaman başlıyor?

Üç aylarda Müslümanlara, yaptığı ibadetlerin daha fazlasını yapmaları önerilir. Regaib, Miraç, Berat Kandillerinin ve Kadir Gecesinin yer aldığı üç aylarda Peygamberimiz (s.a.v.); "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır." buyurmuştur. Yani üç aylarda faziletli sayıldığı için ibadetler artırılır, günahlardan sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır.

Üç aylar ne zaman başlayacak?

Diyanet 2021 dini günler takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre üç ayların ilki olan Receb ayı 13 Şubat 2021 Cumartesi günü başlayacak. Bu tarihten itibaren önce Şaban ayı ardından da Ramazan ayı idrak edilecek. Ramazan ayının sonunda da Ramazan Bayramı kutlanacak.

 

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