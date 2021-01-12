Diyanet 2021 dini günler takvimi içerisinde üç ayların ve Ramazan Bayramı’nın tarihi yerini aldı. Üç ayların ilki olan Receb ayı ne zaman başlıyor?

Üç aylarda Müslümanlara, yaptığı ibadetlerin daha fazlasını yapmaları önerilir. Regaib, Miraç, Berat Kandillerinin ve Kadir Gecesinin yer aldığı üç aylarda Peygamberimiz (s.a.v.); "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır." buyurmuştur. Yani üç aylarda faziletli sayıldığı için ibadetler artırılır, günahlardan sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır.

Üç aylar ne zaman başlayacak?

Diyanet 2021 dini günler takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre üç ayların ilki olan Receb ayı 13 Şubat 2021 Cumartesi günü başlayacak. Bu tarihten itibaren önce Şaban ayı ardından da Ramazan ayı idrak edilecek. Ramazan ayının sonunda da Ramazan Bayramı kutlanacak.