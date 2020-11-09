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İSLAM Üç aylar ne zaman başlayacak?
İSLAM

Üç aylar ne zaman başlayacak?

2021 yılındaki 3 aylar, İslam camiası tarafından merakla bekleniyor. Bereketi, maneviyatı barındıran 3 aylar takvimi hakkında bilgiler… Allah-ü Teala'nın rahmet ve bereketini yağdırdığı zaman dilimi olan üç aylar ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-09 16:53:00 -
Üç aylar ne zaman başlayacak?

'3 aylar ne zaman başlayacak?' sorusu, bu günlerin maneviyatından uzaklaşmak istemeyen Müslümanların gündeminde yer alıyor. Dua, yakarış ve dileklerin Allah-ü Teala'ya ulaştığı 3 aylar, ne zaman başlayacak? İşte, 3 ayların 2021 yılında ne zaman başladığı hakkında ayrıntılı bilgiler…

2021 üç aylar takvimi

2021 yılında 3 aylar, Receb ayının ilk günü olan 13 Şubat tarihinde başlayacak.

3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 18 Şubat Perşembe günü gerçekleşmiş olacak.

Miraç Kandili 10 Mart günü, Berat Kandili ise 27 Mart günü gerçekleşecek.

2021 yılında Ramazan ayı ise 13 Nisan'da başlayacak.

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