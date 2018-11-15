UBER, Türkiye'de 1 milyar dolar zarar etti

Genellikle taksicilerin UBER şoförlerini sıkıştırdığı haberlerine şahit olduğumuz bu günlerde, şirketin 1 milyar dolar zarar ettiği açıklandı.

Toplam gelirde artış

Uber, toplam gelirlerin yüzde 5 artarak 2,95 milyar dolara yükseldiğini de belirtti. Bu çeyrekte faiz, vergi, amortisman öncesi zarar ise bir önceki çeyrekteki 614 milyon dolardan 592 milyon dolara indi. Geçen yılın aynı döneminde zarar 1,02 milyar dolar seviyesindeydi. Zarar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 azaldı ancak azalmış hali bile dudak uçuklattı.

Geçtiğimiz günlerde ise İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi’ndeki Taksici-UBER davasında bilirkişi skandalı yaşanmıştı. Dosyaya sunulan bilirkişi raporunda mahkemenin istediği hususlara ilişkin herhangi bir yanıt verilmediği, bilirkişilerin raporda sadece davacı ile davalı iddialarının özetinin yaptığı kısmının mahkemeye sunulduğu anlaşılmıştı. Bu olayın ardından bilirkişi heyeti duruşmadan iki gün sonra mahkemeye bir yazı göndererek dava dosyasına bilirkişi raporunun eksik ve en önemli olan kısmını ekledi.

Haksız rekabete yol açıyor

Bilirkişi heyetinin raporunun mahkemeye gönderilmeyen kısmında ise UBER’in haksız rekabet yaratıp yaratmadığına ilişkin görüşü yer alıyor. Bilirkişi raporunun görüş bölümünde de “UBER operatörlerince sunulan taşımacılık hizmetlerinin ‘taksi tarifesi’ne göre saptanmaması, ruhsatlı ve taksi plakalı araçlarla uygulanan taksi ücretleri arasında fark olması, UBER XL operatörlerinin ayrı bir tarife uygulamasının rakipler arasında aldatıcı ve dürüstlük kuralına aykırılık taşıdığı dolayısıyla haksız rekabete yol açtığı” ifade edildi.