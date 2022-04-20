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Spor U18 Milli Takımı, Kuzey Makedonya'yı 4-0 yendi
Spor

U18 Milli Takımı, Kuzey Makedonya'yı 4-0 yendi

U18 Milli Takımı, Üsküp'te özel maçta karşılaştığı Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti. U18 Milli Takımı, 22 Nisan Cuma günü Kuzey Makedonya ile bir hazırlık maçı daha oynayacak.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 20:28:00 -
U18 Milli Takımı, Kuzey Makedonya'yı 4-0 yendi

Üsküp'te bulunan Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu Tesisleri'nde oynanan müsabakada milli takımın gollerini 4'üncü dakikada Emirhan İlkhan, 70'inci dakikada kendi kalesine Borjan Popovski, 80'inci dakikada Mehmet Ali Büyüksayar ve 90'ıncı dakikada Habib Biçer kaydetti.

U18 Milli Takımı, 22 Nisan Cuma günü Kuzey Makedonya ile bir hazırlık maçı daha oynayacak.

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