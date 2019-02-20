U14 Erkekler Bölge Şampiyonası Karabük’te başladı

Karabük’te 19-23 Şubat tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan U14 Erkekler Bölge Şampiyonası Soğuksu Kapalı Spor Salonunda başladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Altyapı faaliyetleri kapsamında 9 ilden toplam 13 takımın mücadele ettiği şampiyonanın açılış törenine Vali Fuat Gürel, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü İsmail Yıldırım, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin, TBF Temsilcileri, antrenörler ve sporcular katıldı.

Karabük, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Samsun, Kırıkkale, Ankara, Bolu ve Eskişehir illerinden gelen sporcular 5 gün boyunca 4’er li gruplar halinde mücadele edecek.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende konuşan Vali Fuat Gürel, “İnşallah sizlerin yaptığı bu tür sportif faaliyetlerle gençlerimiz hem spor yapacaklar hem de kardeşlerinize, arkadaşlarınıza örnek olacaksınız. Gençlerimizin bir takım kötü alışkanlıklarla boğuştuğu, belki çok önemsemediğimiz ama zamanımızın birçoğunu alan internet, telefon, bilgisayar gibi teknoloji bağımlılığı dediğimiz gençlerimizi kasıp kavuran böyle bir sıkıntıdan kurtulmak adına bu tür sportif faaliyetleri özellikle önemsiyoruz. Bu etkinliği düzenleyen Türkiye Basketbol Federasyonu başta olmak üzere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, sizleri buraya getiren kulüplerinize ve kulüp yöneticilerinize özellikle teşekkür ediyorum. Yapacağınız etkinliklerde mücadele etme, kazanma yada kaybetme ruhunu buruda tatmış olacaksınız, asıl olan spor ile ilgilenmektir. İlimizde kalacağınız beş gün içerisinde birbirinize sevgi, saygı kuralları içerisinde müsabakalar yapacaksınız tüm sporcularamıza başarılar diliyorum. Memleketlerinize döndüğünüzde yöneticilerinize, arkadaşlarınıza ve ailelerinize selamlarımızı götürürseniz memnun olurum” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından gerçekleştirilen tören geçişi ile şampiyona Bartın Altuğ Spor ile Kırıkkale Gücü arasında oynanan gurup müsabakası ile başladı.