Kayseri’nin ev sahipliğinde yapılan U14 Erkek Basketbol Bölge Şampiyonası sona erdi.

Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay ve Kayseri’den 2 takım, Konya, Kahramanmaraş ve Niğde’den 1 takım olmak üzere 13 takımın mücadele ettiği turnuva kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Hafta sonu yapılan final müsabakasında Çukurova Üniversitesi ile Mersin Bahçeşehir Koleji mücadele etti.

117-59’luk farkla Çukurova Üniversitesi galip gelmeyi bilerek, Anadolu Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.