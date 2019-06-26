0553 313 94 23

U13 Gençler Ligi şampiyonu Bilecikspor oldu

Bilecik U13 Gençler Ligi şampiyonu olan Bilecikspor kadrosundaki 4 oyuncuyu, Ankaragücü, Eskişehirspor gibi takımlar kadrolarına katmak istiyorlar.

26 Haziran 2019 Çarşamba 12:28
U13 Gençler Ligi şampiyonu Bilecikspor oldu

Bilecik U13 Gençler Ligi şampiyonu olan Bilecikspor kadrosundaki 4 oyuncuyu, Ankaragücü, Eskişehirspor gibi takımlar kadrolarına katmak istiyorlar.


Bilecik U13 Geçler Ligi 2018-2019 futbol sezonunun şampiyonu oynadığı 12 maçının 9’u kazanan 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 29 puanlı Bilecikspor oldu. 7 takımlı ligde birbirinden güçlü takımlarla mücadele eden ve ligin son haftasında sadece şampiyonluğu garantiledikten sonra 1308 Osmaneli Belediyespor’a 1-0 kaybeden Bilecikspor, ligde 54 gol atarak sadece kalesinde 9 gol gördü. Ankaragücü ve Eskişehirspor ekiplerinin takımdan 4 oyuncaya adeta kanca atarken, bu oyuncuları kadrolarına katmak için takımların birbirleri ile yarıştığı belirtiliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 12:28
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursluluk sınavı sonuçları MEB 2019 İOKBS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
    1. Bursluluk sınavı sonuçları MEB 2019..
    2. Aşırı sıcaklara dikkat
    3. Kahramanmaraş’ta 35 milyon yıllık..
    4. "Mavi gömlek sahalara geri dönüyor"
    5. Adapazarı Bilgievi’nde kayıtlar sürüyor
    6. Düzce’de 2 bin 212 şişe halinde bin..
    7. Sivasspor'un sağlık sponsoru yine..
    8. Mahalle sakinleri yıkılan istinat..
    9. Kleopatra Koyu davası
    10. Kıbrıs’taki Osmanlı Türk Şehitliği..
    11. Aksaray’a şehit ateşi düştü
    12. 22 branşta ücretsiz il spor merkezi..
    13. 28 Şubat mağdurunun göreve iade umudu
    14. Almanya’da spor, kültür ve eğlence..
    15. Malezya’da 5 binden fazla kaçak..
    16. Yalova’da susturuculu silahla saldırı
    17. Canikli muhtarlardan Başkan Demir’e..
    18. ANALİZ - Güney Kafkasya’da yeni kriz
    19. Anadolu’nun en büyüklerinden Taşhan’da..
    20. Patlıcandan tatlı mı olur demeyin!..
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler