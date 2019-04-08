0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

U12 İzmir Cup’a tam not

Altınordu’nun düzenlediği 6.

08 Nisan 2019 Pazartesi 09:36
U12 İzmir Cup’a tam not

Altınordu’nun düzenlediği 6. Uluslararası U12 İzmir Cup, Manchester City’nin şampiyonluğu ile sona ererken geriye birbirinden renkli görüntüler kaldı.


Altınordu’nun 24 farklı ülkeden 51’i yabancı 72 takımı buluşturduğu 6. Uluslararası U12 İzmir Cup, kelimenin tam anlamıyla rüya gibi geçti. Üç günde 348 maçın oynandığı dev turnuvada İngiliz devi Manchester City, PSV Eindhoven’i penaltılarla 2-1 yenip mutlu sona ulaşırken, çocuklar görülmeye değer görüntüler sergiledi. Filelerin 592 kez sarsıldığı U12 İzmir Cup’ta Türk ekipleri arasındaki en iyi dereceyi çeyrek final yaşayan Altınordu elde etti. Grup elemelerini ise sadece 5 Türk takımı geçebildi.



Önemli konukları ağırladı


İzmir Cup’ı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, UEFA ve FIFA Onursal Üyesi ve TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, TFF 2. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Galatasaray’ın eski oyuncuları Cevad Prekazi ve Sebastien Perez, UNICEF Türkiye Milli Komitesi Başkan Yardımcısı Burcu Güvenek Araslı gibi birbirinden ünlü isimler şereflendirdi. Turnuva hem konuklardan hem de katılımcı yönetici, teknik adam, çocuklar ve futbolseverlerden tam not aldı.



Gelecek yıl sayı artacak


Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Uluslararası U12 İzmir Cup’ı gelecek yıl çok daha fazla sayıda takımın katılımıyla yapacaklarını vurgulayarak, “Altı yıl önce sadece sekiz takımın katılımıyla başladığımız turnuvayı bugün 72 ekiple yapmanın gururunu yaşıyoruz. Bu topraklardan bir Avrupa markası oluşturuyoruz. Üç gündür yaşadığımız güzel tablo ve çocukların güzel yüzleri, bizi daha katılımcı bir organizasyon için cesaretlendiriyor” dedi.



Soyer’den övgü


Özkan ile turnuva sırasında baş başa görüşen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de U12 İzmir Cup’ı dünya markası yapma konusunda üzerine düşen her şeyi yapacağını belirterek, “Kentimizin adını taşıyan U12 İzmir Cup’ın uluslararası platformda çok daha iyi tanınmasını sağlayacağız. Bugün burada gördüğümüz tablo gerçekten çok güzel. İzmir’i uluslararası organizasyonların merkezi yapmayı hedefliyoruz” diye konuştu.



Final nefes kesti


6. Uluslararası U12 İzmir Cup’ta Manchester City ile PSV arasında oynanan final maçında adeta nefesler kesildi. Karşılaşmanın normal süresi golsüz sona ererken seri penaltılarda City kalecisi Oliver Jackson güne damgasını vurdu. Önce PSV’nin iki penaltısına geçit vermeyen Oliver, sonra kendi attığı penaltıyı da gole çevirerek takımına turu getirdi. İngiliz çocukların maçın bitiş düdüğü ile birlikte sergilediği sevinç tablosu ise görülmeye değer oldu.



AB takımı alkış aldı


Altınordu’nun tesislerinde yaklaşık bir ay boyunca antrenman yaparak U12 İzmir Cup’a sosyal sorumluluk projesi ekibi olarak katılan Avrupa Birliği Dayanışma Takımı büyük ilgi gördü. Yaşamları boyunca futbol oynamayan Suriyeli ve Türk çocuklardan oluşan ekip açılışa renk kattı ve üç gün boyunca Manchester City ve Twente gibi ünlü takımlarla özel maçlar oynayıp, eğlenceli etkinliklere katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 09:36
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Şile yolunda motosikletli asfalt kovboyları kamerada
    1. (Özel) Şile yolunda motosikletli..
    2. Böbrek nakli olan kadın 6 yıl sonra..
    3. 'İnternette 'beğeni sevdası' sigarayla..
    4. Yahudilerden Trump’a protesto: Firavun
    5. İstanbul'a 20 butik tipi aile sağlık..
    6. Ağrı Amatör Liginin Şampiyonu Patnos..
    7. (Özel) Pendik’te dereye uçan araçtan..
    8. VİOP'ta endeks kontratı haftaya..
    9. Palandöken Kartalları Final İçin..
    10. Trump skandal kararı nasıl aldığını..
    11. U12 İzmir Cup’a tam not
    12. Başkan Arıkan, “Ortak akılla hareket..
    13. Çocukların park sefası
    14. Döviz kurları
    15. İngiltere’de bulamadığı şifayı..
    16. Tekirdağ’da 45 kaçak göçmen yakalandı
    17. Elazığ’da 25 bin TL’lik malzeme çalan..
    18. Batı Yaka, Filistin’in! Türkiye’den..
    19. Kars Valiliği’nde açıklama
    20. BEDAŞ, ışıklarını söndürerek ‘yeni bir..
    21. Jakuzide korkutan yangın
    22. 'İnme Timi' ile ömür boyu felçli..
    23. Babacan Holding 2019'da hedef büyüttü
    24. Bakan Gül: Yürütme değil, YSK söz sahibi
    25. Niğde'de FETÖ'cü kadın enselendi
    26. 'Kanserin arttığı büyük şehirlerde..
    27. Saçlarınızı ışıl ışıl parlatacak ev..
    28. (Özel) Geminin çarptığı Hekimbaşı..
    29. Kurtulmuş'tan Netanyahu'nun Batı Şeria..
    30. Özbekistan'da "Bahşı Sanatı Festivali"
    Bağdat Caddesi'nde silahlı saldırı! 1 kişi öldü
    Bağdat Caddesi'nde silahlı saldırı! 1 kişi öldü
    Yine çocuk kitabı, yine rezalet! Çocukların beynine böyle giriyorlar
    Yine çocuk kitabı, yine rezalet! Çocukların beynine böyle giriyorlar
    Bir Kemalist'in hezeyanları! Müslümanları hedef aldı
    Bir Kemalist'in hezeyanları! Müslümanları hedef aldı
    Skandal liste ortaya çıktı! İşte yasaya aykırı görev alan isimler
    Skandal liste ortaya çıktı! İşte yasaya aykırı görev alan isimler
    İstanbul Havalimanı, İngiliz basınının gündemine oturdu!
    İstanbul Havalimanı, İngiliz basınının gündemine oturdu!

    Günün Karikatürü

    7 Nisan 2019
    'Seçmen taşıdılar' diye itirazda bulundu! Seçim tekrarlanacak
    'Seçmen taşıdılar' diye itirazda bulundu! Seçim tekrarlanacak
    Müslüman ülkede darbe girişimi! ABD, tüm askerlerini bölgeden çekti
    Müslüman ülkede darbe girişimi! ABD, tüm askerlerini bölgeden çekti