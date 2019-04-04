U12 İzmir Cup kapılarını açıyor Altınordu’nun düzenlediği 6.

Altınordu’nun düzenlediği 6. Uluslararası U12 İzmir Cup’a yarın kapılarını açacak.

Altınordu’nun düzenlediği 6. Uluslararası U12 İzmir Cup yarın başlıyor. Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri’nde düzenlenecek olan turnuvada 24 ülkeden 72 takım mücadele verecek. 6. Uluslararası U12 İzmir Cup’a ülkemizin yanı yanı sıra, Almanya, Azerbaycan, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Fransa, Galler, İngiltere, İspanya, İsveç, İsviçre, İskoçya, İtalya, Hırvatistan, Hollanda, Katar, Polonya, Portekiz, Rusya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan’dan toplam bin 300 çocuk katılacak. Toplam 354 maçın oynanacağı turnuvayı futbolseverler ücretsiz olarak izleyebilecek. Turnuvayı geçen yıl Hollanda’nın AZ Alkmaar takımı kazanmıştı.



Takımlar İzmir’e geldi

U12 İzmir Cup’a katılacak ekipler İzmir’e geldi. 24 ülkeden 72 ekibin mücadele için İzmir’e ilk ayak basan; Slovenya’nın Olimpik Ljublana takımı oldu. Hemen ardından sırasıyla Chelsea, Wolverhampton, Cardiff City, Twente, Porto, Grasshopper, Midtjtylland, Zenit, PSV Eindhoven, Benfica, Celta Vigo, Montpellier, Celtic, Rangers ve Charleroi kente geldi. U12 İzmir Cup’ta ilk maçlar yarın 09.00’da başlayacak. 20 dakika üzerinden oynanacak karşılaşmalarda ilk iki gün elemeler, 7 Nisan Pazar günü ise finaller yapılacak. Şampiyonluk maçı pazar günü saat 16.00’da yapılacak, hemen ardından kupa törenle sahibini bulacak.

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