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U-11 Tosya Pirinç Kupası dev takımları ağırlayacak

Türkiye’nin dev kulüplerinin mücadele edeceği U-11 Tosya Pirinç Kupasına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

25 Nisan 2019 Perşembe 17:40
U-11 Tosya Pirinç Kupası dev takımları ağırlayacak

Türkiye’nin dev kulüplerinin mücadele edeceği U-11 Tosya Pirinç Kupasına ilişkin basın toplantısı düzenledi.



Tosya Kaymakamlığı himayelerinde Tosya İdmanyurdu SK’danbu yıl ikincisi düzenlenecek olan U-11 Tosya Pirinç Kupasına ilişkin Kaymakam Deniz Pişkin İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci ve kulüp yetkilileriyle birlikte basın toplantısı düzenledi. 26-28 Nisan 2019 tarihlerinde ilçemize gelecek olan süper lig ekipleri Fenerbahçe, Bursaspor, Altınordu, Kasımpaşa, Sivassporve Göztepe takımlarının katılımıyla U-11 Tosya Pirinç Kupası düzenleneceğinin altını çizen Kaymakam Deniz Pişkin Tosya için hayırlı olması dileklerinde bulundu.



Kaymakam Deniz Pişkin, “U-11 Tosya Pirinç Kupası İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesinde ilk kez geçen yıl Tosya Kaymakamlığı ve Tosya Belediyesi himayesinde ilçemiz amatör spor kulübü Tosya İdman Yurdu tarafından organize edildi. 23 Nisan şenlikleri kapsamında düzenlenen organizasyon ilçe gençlerinin sportif manada gelişimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda bu organizasyon güçlü bir iletişim ve reklam ağına sahip olan futbol branşı ile ilçemizin tanıtımı açısından önemlidir. Bu yıl organizasyonun kapasitesini artırdık ve 5 süper lig takımı ile 1 1. Lig, 1 2.lig, 4 bölgesel amatör takımı ve Tosya İdman Yurdu toplam 12 takım turnuvalara katılmış olacak. Turnuvanın ilçemize hayırlı olmasını diliyor sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.



Basın toplantısında konuşan kulüp koordinatörü ve turnuva organizatörü antrenör Serkan Ertaş ise, “Gençlerimize ne kadar fazla ulusal yarışma deneyimi yaşatabilirsek inanıyoruz ki gelişim adına hızlı yol alacağız. İlçe de farklı bölgelerden bir çok insanımızı ağırladığımız gibi profesyonel kulüplerin çocukların gelişimi adına yapmış olduğu çalışmaları da yakından takip etme fırsatı buluyoruz. Akdeniz ve Ege de sürekli bu tarz organizasyonlar yapılıyor. Bölgemizde ilk olan organizasyona ev sahipliği yapmakta bizler için ayrı bir gurur vesilesi. İki gün boyunca sürecek futbol şenliğine tüm komşu il ve ilçelerimizden sporseverleri bekliyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 17:40
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