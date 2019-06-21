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TZOB'dan "Çiftçi Kayıt Sistemi" açıklaması

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar:- "Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıt yaptırmayan çiftçiler desteklerden yararlanamıyor, tarım sigortası yaptıramıyor, düşük faizli kredi kullanamıyor, TMO'ya ürün veremiyor"- "Sisteme başvurular, yönetmelik çerçevesinde 30 Haziran 2019 tarihinde sona eriyor ancak bu tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle çiftçilerimizin mağduriyet yaşamamaları için başvurularını 28 Haziran Cuma gününe kadar yaptırmaları gerekiyor"

21 Haziran 2019 Cuma 11:28
TZOB'dan "Çiftçi Kayıt Sistemi" açıklaması

ANKARA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt yaptırmayan çiftçilerin desteklerden yararlanamadığını, tarım sigortası yaptıramadığını, düşük faizli kredi kullanamadığını ve Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ürün veremediğini belirterek, "Sisteme başvurular, yönetmelik çerçevesinde 30 Haziran 2019 tarihinde sona eriyor ancak, bu tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle çiftçilerimizin mağduriyet yaşamamaları için başvurularını 28 Haziran Cuma gününe kadar yaptırmaları gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, Türkiye'de ÇKS'ye kayıt yapılabilecek 23 milyon 200 bin hektar tarım alanı bulunmasına rağmen, 2018 yılında kaydı yapılan alanın 15 milyon 162 bin hektarla sınırlı kaldığını belirtti.

ÇKS başvurusu yaptırmayan üreticilerin bazı imkanlardan faydalanamadığına işaret eden Bayraktar, "Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıt yaptırmayan çiftçiler desteklerden yararlanamıyor, tarım sigortası yaptıramıyor, düşük faizli kredi kullanamıyor, TMO'ya ürün veremiyor. Sisteme başvurular, yönetmelik çerçevesinde 30 Haziran 2019 tarihinde sona eriyor ancak, bu tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle çiftçilerimizin mağduriyet yaşamamaları için başvurularını 28 Haziran Cuma gününe kadar yaptırmaları gerekiyor." ifadesini kullandı.

Bayraktar, çiftçilerin içinde bulunulan üretim yılında ÇKS'ye kayıtlı tarım arazilerinin üretim bilgilerinin güncellenmesi işlemini, 15 Temmuz-15 Ağustos 2019 tarihlerinde yapabileceğini anımsatarak, mücbir sebeplerden kaynaklanan üretim bilgisi değişikliklerinin ise üretim yılı içinde yapılabileceğini vurguladı.

ÇKS başvurularının il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine yapılabileceğini kaydeden Bayraktar, çiftçilerin karşılaşabileceği herhangi bir doğal afet sonucu meydana gelen zararları doğrultusunda vergi, kredi, sigorta primi gibi borçlarının ertelenmesi veya afet sonrası yapılacak her türlü tarımsal desteklerden yararlanabilmesi için de ÇKS kayıtlarını yaptırmaları gerektiğini belirtti.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 11:28
  1. Çiftçi Kayıt Sistemi
  2. Şemsi Bayraktar
  3. Türkiye Ziraat Odaları Birliği

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