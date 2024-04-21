TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Pazarlarda üreticilere daha fazla yer ayrılmalı

Bayraktar, Türkiye’de 73 ilde 764 bin 207 dekar alanda örtü altı üretim yapıldığını belirtti. Seralarda geçen yıl 8 milyon 956 bin 951 ton üretim yapıldığına dikkati çeken Bayraktar, bunların yüzde 89’unun sebzelerden oluştuğunu ifade etti. Bayraktar, sebze seracılığının yoğun yapıldığı Antalya ve Mersin illerinde Ramazan Bayramı sonrasında örtü altı sebze ürünlerinde fiyat düşüşleri görüldüğünü ve bu düşüşlerin çiftçilere zarar ettirdiğini bildirdi.

Bayraktar, çabuk bozulabilen ürünlerin arzında artış yaşanan dönemlerde çiftçilerin zarar etmemesi için belediyelerin alım yapması gerektiğini belirten, “Semt pazarlarında üreticilere daha fazla yer ayrılmalı, üretici pazarları her ilçede kurulmalıdır. Belediyelerce belirlenecek günlerde üreticilerimizin ürünlerini halka doğrudan sunabileceği üretici pazarlarının her il ve ilçede kurulması sağlanmalı” dedi.