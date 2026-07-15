Her sabah limon suyu içenler dikkat: Bilimsel veriler ne söylüyor? Püf noktası neler diyenler, işte kolay yolu bu

Limon; C vitamini, flavonoidler ve çeşitli bitkisel bileşikler açısından zengin bir meyve. Bu bileşenler bağışıklık sisteminin normal işleyişini destekliyor, hücreleri oksidatif strese karşı korumaya yardımcı oluyor ve demir emilimini artırabiliyor. Ancak bu etkiler yalnızca limona özgü değil; benzer faydalar birçok meyve ve sebzeden de elde edilebiliyor.