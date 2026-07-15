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Gündem 5 kilo uyuşturucuyla enselenmişti Esrar ile yakalanan CHP'li üyeye ihraç
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5 kilo uyuşturucuyla enselenmişti Esrar ile yakalanan CHP'li üyeye ihraç

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5 kilo uyuşturucuyla enselenmişti Esrar ile yakalanan CHP'li üyeye ihraç

Kayseri'de yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Avukat, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, CHP Genel Merkezi, CHP’den Talas Belediye Meclis Üyesi olduğu ortaya çıkan avukatı ihraç kararı aldı.

CHP Genel Merkezi, uyuşturucuyla yakalanan Belediye Meclis Üyesi’nin partiden ihraç edilmesine yönelik süreci başlattı.

“İHRAÇ ETME KARARI ALINDI”

CHP’li Gazeteci Barış Yarkadaş, sıcak gelişmeye ilişkin bilgiyi sosyal medya hesabından “CHP Genel Merkezi, Kayseri Talas’ta 5 kilogram esrar ile yakalanan Belediye Meclis Üyesi, Avukat A.C.A’yı ihraç etme kararı aldı” ifadeleriyle paylaştı.

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