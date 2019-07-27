0553 313 94 23

Twitter'ın yeni tasarımı kullanıcıları ikiye böldü!

Mozilla Firefox ve Chrome eklentisi GoodTwitter sayesinde, popüler sosyal medya uygulaması Twitter, eski haline geri dönüyor.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 18:36
Twitter'ın yeni tasarımı kullanıcıları ikiye böldü!

Tamamen ücretsiz olan bu yeni eklenti, Twitter ile ilgili önemli değişiklikler yaratacak.

Twitter’ın yeni tasarımında bazı hatalar da bulunuyordu. Örneğin, kopyala yapıştır konusunda ortaya çıkan bazı sorunlar kullanıcılar tarafından giderilmesi talep edilen istekler arasındaydı. Eklenti ve uygulamaların puan derecelerini merak edenler için, bu yeni uygulamanın 4.7 puan aldığını söyleyebiliriz.

Sosyal medya platformları, kullanıcılarını tatmin etmek için sürekli olarak hem yazılım hem de tasarım konularında çeşitli değişiklikler gerçekleştiriyor. Twitter ise hem tasarım değişikliği, hem de bunu istemeyenler için eski sürüme geri dönme özelliklerini sundu. Peki sizce de Twitter, bu çalışmalar ile birlikte kullanıcılarından takdir toplamayı başarabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 18:36
  1. Twitter
  2. sosyal medya
  3. yeni tasarım
  4. Twitter kullanıcıları
  5. GoodTwitter

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir Dikili'de 52 Suriyeli kaçak göçmen yakalandı
    1. İzmir Dikili'de 52 Suriyeli kaçak..
    2. Anız yangını ormana sıçradı; 20..
    3. Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
    4. Gümüşhane Güvende Yayla Şenliği
    5. Otomobilde unutulan ikizler hayatını..
    6. Devlet Bahçeli: CHP tehlikenin hala..
    7. Bangladeş'te dang humması salgını
    8. Azez'de bomba yüklü motosikletle..
    9. Büfeden 150 paket sigara çalan şüpheli..
    10. Yemen güneyini sel vurdu: 6 ölü
    11. Asfalta “Önce yaya” yazdılar
    12. Traktör sürücüsü, seyir halindeyken..
    13. Merakla beklenen tatbikat başladı!..
    14. Ormanda 23 bin 500 kök Hint keneviri..
    15. Libya'da 89 düzensiz göçmen..
    16. Cezaevi firarisi Kocaeli'de yakalandı
    17. Baraj gölüne giren genç, boğularak can..
    18. Burhaniye’de yazlık sitedeki ot..
    19. Festivalde motosiklet ve su sporları..
    20. Türkiye’nin fabrika baca atığı ile..
    21. Crivelli Medipol Başakşehir’de
    22. Aksaray'da 78 kaçak göçmen yakalandı
    23. Futbol kulübünün ismi ve logosu..
    24. Bartın’da otomobil 10 metrelik üst..
    25. Akhisar’da hedef Süper Kupa..
    26. Gençlerbirliği hazırlık maçında..
    27. Pakistan ordusuna saldırı! Çok sayıda..
    28. Fuel-oil dolu kuyuya giren kedisini..
    29. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Kocaeli,..
    30. Fatih Terim’den Ali Koç’a cevap
    16 yaşındaki kızı kaçırdılar! 2 polis şehit oldu, 4 kişi öldü
    16 yaşındaki kızı kaçırdılar! 2 polis şehit oldu, 4 kişi öldü
    Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
    Erdoğan'dan Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na gönderme
    CNN Türk'ten küfür açıklaması: Özür dileriz!
    CNN Türk'ten küfür açıklaması: Özür dileriz!
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"

    Günün Karikatürü

    27 Temmuz 2019
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz