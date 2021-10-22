  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Twitter'ın yapay zekası ile ilgili çarpıcı tespit!
Teknoloji

Twitter'ın yapay zekası ile ilgili çarpıcı tespit!

ABD merkezli sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın yapay zeka programının, sağ eğilimli siyasi partiler ve haber kuruluşlarından yapılan paylaşımlara daha çok yer verdiği tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 19:58:00 - 2021-10-22 20:02:47
Twitter'ın yapay zekası ile ilgili çarpıcı tespit!

ABD merkezli sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın yapay zeka programının otomatik olarak sağ eğilimli siyasi görüşlere daha çok yer verdiği açıklandı.

Twitter'ın algoritmasının, yapılan araştırmaya göre, sağ eğilimli siyasi partiler ve haber kuruluşlarından yapılan paylaşımları sol eğilimden gelenlere göre daha görünür kıldığı belirtildi.

Sosyal paylaşım sitesinin yöneticisi Rumman Chowdhury, Twitter'ın kullandığı yapay zeka teknolojisinin platform üyelerine nasıl siyasi içerik önerdiğini araştırırken bu keşfin yapıldığını, ancak bunun nedeninin bilmediğini ve "cevaplaması zor bir soru" olduğunu kaydetti.

Twitter, daha önce "muhafazakarlık karşıtı önyargı" iddialarıyla karşı karşıya kalmıştı.

7 ülkenin 6'sında sağ siyaset öne çıkıyor

Twitter, söz konusu sonuçlara ulaşmak için ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya ve Japonya olmak üzere 7 ülkenin haber kuruluşlarının siyasi içerikli paylaşımlarını inceledi.

1 Nisan ila 15 Ağustos 2020 arasında milyonlarca paylaşımı analiz eden platform, 7 ülkenin 6'sında sağcı siyasetçiler tarafından yapılan paylaşımların, solcu siyasetçilerinkilerden daha çok öne çıkarıldığı gerçeğiyle karşılaştı.

Twitter nisan ayında, kullandıkları formülün "kasıtsız zararlara" katkıda bulunup bulunmadığını belirlemek için bir çalışma yürüttüğünü açıklamıştı.
Sosyal medya firması mayıs ayında ise platformda paylaşılan görsel malzemeleri otomatik olarak kırpan yapay zekanın, beyazların siyahlara ve kadınların erkeklere tercih edilmesi gibi bir sorunu ortaya çıkardığını açıklamıştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu kez açık açık söylediler! 'Türkiye'ye F-16'ları vermeyin'
Dünya

Bu kez açık açık söylediler! 'Türkiye'ye F-16'ları vermeyin'

İkisi Yunan asıllı olmak üzere toplam 3 Temsilciler Meclisi üyesi, ABD Dışişleri Bakanlığı'na mektup yazarak F-16'ların Türkiye'ye verilmeme..
Türkiye merak ediyordu! İşte yakalanan MOSSAD ajanının ilk ifadesi
Gündem

Türkiye merak ediyordu! İşte yakalanan MOSSAD ajanının ilk ifadesi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başarılı operasyonuyla yakalanan MOSSAD ajanı M.A.S, Türkiye'de okuyan bazı Filistinli öğrenciler ve STK'lar ..
Altın fiyatlarında yönü belirleyecek! Milyonlarca yatırımcı o ana kilitlendi
Ekonomi

Altın fiyatlarında yönü belirleyecek! Milyonlarca yatırımcı o ana kilitlendi

Altın fiyatlarında toparlanma eğilimi haftanın son işlem gününde devam ediyor. Yatırımcılar ve altını olanlar gözlerini güncel tablolara çev..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay