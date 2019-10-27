Twitter’ın terör seviciliğine sert tepki

Oğuzhan Gültekin Ankara

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan YPG’li teröristbaşı Abdi Şahin’e Twitter’dan gelen destek, tepkiye sebeb oldu. Barış Pınarı Harekatı sırasında harekatı destekleyenlerin profilini engelleyen, KKTC’yi devlet olarak tanımadığı için kullanıcılara ‘mavi tik’ vermeyen Twitter, terörist başının hesabını açar açmaz profiline mavi tık verdi. Sosyal medya platformu Twitter’ın teröriste mavi tik vermesi tepkiyle karşılanırken Akit’e konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Üyesi Ahmet Hamdi Çamlı, şunları söyledi: “Ben de bu tür engellemelere birçok kez maruz kaldım. Dış ülkeler bu adamı terörist olarak görmüyor. Kendi ülkeleri için sözde iyi işler yapan, fayda sağlamış bir kişi olarak tanımlıyor. Kendi idealleri için diğer ülkeleri karıştıran, kişileri gözetmeyip ne yapacaklar? Küresel hırsızlar, dünya mafyası böyle basit görünen uygulamalarla ‘Biz senin arkandayız, yalnız değilsin’ diyerek aslında çok büyük mesajlar veriyorlar.”