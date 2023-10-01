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Sosyal Medya Twitter'a (X) giren Tunç Soyer hayatının şokunu yaşadı!
Sosyal Medya

Twitter'a (X) giren Tunç Soyer hayatının şokunu yaşadı!

Yeniakit Publisher
2023-10-01 12:23:00 -
Twitter'a (X) giren Tunç Soyer hayatının şokunu yaşadı!

İzmir'e bir çivi bile çakmayan CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski ismi Twitter olan sosyal medya platformu X'te gündem oldu. X kullanıcıları Soyer'i istifaya davet etti. "Tunç Soyer Gidecek" ifadesi TT listesinde ilk sıraya yerleşti.

Dün akşam saatlerinden itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerini eksik bulan vatandaşlar X üzerinden tepki gösterdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i istifaya davet eden İzmir halkı, kısa sürede 5 binden fazla "istifa" tweeti attı.

Şehrin yıllardır bitmek bilmeyen kötü kokusu, adrese teslim ihaleler ve adam kayırma gibi sebepleri gerekçe göstererek şikayetçi olan İzmir seçmenleri, "Tunç Soyer Gidecek" hastagi ile X'te bir araya geldi.

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Başkan Soyer istifaya davet edilirken, İzmir seçmeninin en büyük kaygısı ise kötü hizmete rağmen; İzmir'i "garanti" görerek, belediyeyi sağ partinin adaylarına kaptırma ihtimalleri oldu.

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