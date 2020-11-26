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Teknoloji Twitter'a mavi tik özelliği geri geliyor
Teknoloji

Twitter'a mavi tik özelliği geri geliyor

Dünyanın en aktif kullanılan sosyal medya platformlarından Twitter, bir süredir askıya aldığı mavi tik özelliğini geri getirme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 03:25:00 -
Twitter'a mavi tik özelliği geri geliyor

Milyonlarca kullanıcısı bulunan dev sosyal medya platformu Twitter, bir süredir askıya aldığı mavi tik özelliğini tekrar yayınlamaya hazırlanıyor. Şirket, hesapların doğrulanmasını sağlayan mavi tik uygulamasının 2021'de yeniden başlatılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, doğrulama için uygun olacak hesaplar arasında devlet yetkilileri, şirketler, markalar, sivil toplum kuruluşları, medya, spor ve organizatörlerin bulunacağı belirtildi.

Şirket, bir dönem herkese açık olan hesap doğrulama başvurularını 2017’de durdurmuştu. 

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