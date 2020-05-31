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Teknoloji

Twitter'a bomba özellik!

Sosyal medya devi Twitter, yayınladığı son güncelleme ile birlikte kullanıcıların tweetlerini önceden planlayıp istedikleri tarihte ve istedikleri saatte paylaşabilmelerini sağlayacak yeni özelliğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 03:25:00 -
Twitter'a bomba özellik!

Dev sosyal medya platformu Twitter, yayınladığı son güncelleme ile birlikte kullanıcıların tweetleri önceden planlayıp istedikleri tarihte ve istedikleri saatte paylaşabilmelerini sağlayacak 'tweetleri planlama' özelliğini duyurdu.

Kullanıcılar tarafından uzun süredir beklenen 'tweet planlama' özelliğinin yayınlanması ile birlikte tweetlerin önceden planlanarak istenen tarihte ve saatte paylaşılabilmesi ve taslak tweetler oluşturulabilmesi sağlanacak.

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