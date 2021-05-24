Twitter ofisine soruşturma ekibi gönderdiler!

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de polis, hükümet partisi sözcüsü tarafından yapılan paylaşımın "manipüle edilmiş medya" olarak etiketlenmesi üzerine Twitter ofisine ekip gönderdi.

Tech Crunch internet sitesinin yerel basın kuruluşlarına dayandırdığı haberine göre, iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) Sözcüsü Sambit Patra'nın muhalefet partisini hedef alan paylaşımı, geçen hafta sosyal paylaşım sitesi Twitter tarafından "manipüle edilmiş medya" olarak etiketlendi.

Yeni Delhi polis teşkilatı, bahse konu etiketlendirmenin ardından Twitter'a uyarı notu iletti.

Polis, bugün öğle saatlerinde ise konu hakkında detaylı bilgi almak için şirketin ofisine ekip gönderdi.

Polis ekibi yeni tip koronavirüs nedeniyle uzaktan çalışma sistemine geçen iş yerinde kimseyi bulamayınca binadan ayrıldı.

Bu arada Yeni Delhi Polisi yaptığı yazılı açıklamada, BJP Sözcüsü Patra'nın paylaşımının "manipüle edilmiş" olarak işaretlenmesiyle ilgili şikayeti soruşturmak üzere ofise gittiklerini belirterek, konuyla ilgili özel araştırma biriminin görevlendirildiğini bildirdi.

Polis yetkilileri açıklamada, "Görünüşe göre Twitter, bizim tarafımızdan bilinmeyen bu şekilde sınıflandırdıkları bazı bilgilere sahip. Soruşturmayı yürüten özel ekip hakikati öğrenmek istiyor. Gerçeği bildiğini iddia eden Twitter her şeyi açıklığa kavuşturmalıdır." ifadelerini kullandı.