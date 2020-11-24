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Teknoloji Twitter o paylaşımlar için harekete geçti
Teknoloji

Twitter o paylaşımlar için harekete geçti

Twitter, yanlış ve yanıltıcı bilgiler içeren tweetlere karşı kullanıcıları uyaracak. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-11-24 21:36:00 -
Twitter o paylaşımlar için harekete geçti

Dev sosyal medya platformu Twitter'da yeni bir dönem başlıyor. Şirket, yanlış ve yanıltıcı bilgiler içeren tweetlere karşı yaklaşımını daha da katılaştıracağını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre kullanıcılar, yanlış ve yanıltıcı bilgi içeren tweetleri beğenmeden önce bir uyarı mesajıyla karşılaşacak.

Tweetlere eklenen uyarı etiketlerinin yanlış veya yanıltıcı bilgilerin yayılmasını yüzde 29 oranında azalttığını belirten Twitter, bu tarz tweetlerin beğeni sayılarını azaltarak farklı kullanıcıların ana sayfasına düşmesini engelleyecek.

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