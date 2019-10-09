Twitter gündem Twitter’da bugün en çok konuşulanlar Bugün Twitter’da tt olanlar merak ediliyor. Twitter gündemdekiler sosyal medya hesabı kullananlar tarafından merak edilmekte. Türkiye ve dünya gündeminde en çok konuşulan ve gündem olan konulara Twitter üzerinden yorumlar yapılmakta. Peki Twitter’da bugün en çok konuşulan konular hangileri?

Bugün Twitter’da tt olanlar merak ediliyor. Twitter gündemdekiler sosyal medya hesabı kullananlar tarafından merak edilmekte. Türkiye ve dünya gündeminde en çok konuşulan ve gündem olan konulara Twitter üzerinden yorumlar yapılmakta. Peki Twitter’da bugün en çok konuşulan konular hangileri? Twitter haberleri: Güncel ve son dakika Twitter gelişmelerini yeniakit.com.tr’nin Twitter sayfasından takip edebilirsiniz. Twitter’da bugün en çok konuşulanlar

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