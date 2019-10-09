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Twitter gündem Twitter’da bugün en çok konuşulanlar

Bugün Twitter’da tt olanlar merak ediliyor. Twitter gündemdekiler sosyal medya hesabı kullananlar tarafından merak edilmekte. Türkiye ve dünya gündeminde en çok konuşulan ve gündem olan konulara Twitter üzerinden yorumlar yapılmakta. Peki Twitter’da bugün en çok konuşulan konular hangileri?

09 Ekim 2019 Çarşamba 11:55
Twitter gündem Twitter’da bugün en çok konuşulanlar

Bugün Twitter’da tt olanlar merak ediliyor. Twitter gündemdekiler sosyal medya hesabı kullananlar tarafından merak edilmekte. Türkiye ve dünya gündeminde en çok konuşulan ve gündem olan konulara Twitter üzerinden yorumlar yapılmakta. Peki Twitter’da bugün en çok konuşulan konular hangileri?

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Twitter’da bugün en çok konuşulanlar

 

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 11:55
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