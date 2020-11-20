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Teknoloji Twitter Fleets nasıl yapılır? Twitter Fleets nasıl kullanılır?
Teknoloji

Twitter Fleets nasıl yapılır? Twitter Fleets nasıl kullanılır?

Twitter Fleets nedir, nasıl kullanılır? Twitter hikaye özelliği nasıl yapılır? Twitter’ın yeni Fleets özelliği nasıl kullanılır merak konusu. Peki Twitter Fleets nasıl yapılır? Twitter Fleets nasıl kullanılır?

Yeniakit Publisher
2020-11-20 12:05:00 - 2020-11-20 12:06:52
Twitter Fleets nasıl yapılır? Twitter Fleets nasıl kullanılır?

Twitter Fleets özelliği ile hikaye özelliğinden faydanılmakta. Twitter yeni bir özelliğini duyurdu "Fleet" özelliği ile artık İnstagram ve Snapchat'deki gibi Story paylaşmak mümkün. Peki Twitter Fleets nasıl kullanılır? Bu özelliği kullanmak için profilinizin yanındaki artı işareti tıklayın. Orada metin paylaşma seçenin bulunmakta. İstediğiniz metni oluşturduktan sonra yazıya farklı renkler de vermek mümkün. Metni sağa yaslayacağınız gibi ortalama ya da sola hizalama özelliği ile yazıya farklı şekiller verebilirsiniz. Metni oluşturduğunuza emin olduysanız Fleets seçeceğini tıklamanız yeterli olacaktır.

Galerinizden bir fotoğrafı da Fleets - durum yapabilirsiniz. Galerinize geliniz. Fleets yapmak istediğiniz fotoğrafı seçiniz. İstediğiniz yazıyı oluşturunuz. Oluşturduğunuz yazıyı resmin hangi alanana taşımak istiyorsanız oraya taşıyınız. Renk düzenlemeleri, yazının hizalamalarını ayarladıktan sonra paylaş denildiğinde ilgili görselin durumunuzda paylaştığını göreceksiniz. Aynı şekilde video da Fleets özelliği ile paylaşılmakta.

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