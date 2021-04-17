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Teknoloji Twitter çöktü mü? Twitter’a neden girilmiyor?
Teknoloji

Twitter çöktü mü? Twitter’a neden girilmiyor?

Twitter neden açılmıyor? Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Twitter’a erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar sosyal medya devi Twitter’a girmekte zorluk yaşıyor. Twitter’a giriş yapılmakta zorluk çekilirken binlerce kişi "Twitter çöktü mü? Twitter’a neden girilmiyor?" sorusunu yoğun bir şekilde iletiyor. Twitter’da ne sorun var?

Yeniakit Publisher
2021-04-17 16:54:00 -
Twitter çöktü mü? Twitter’a neden girilmiyor?

Twitter'a girmek isteyen vatandaşlar şu saatlerde bir sorun ile karşı karşıya kaldı. Bir çok sosyal medya uygulamasına şuan için erişim sağlanamıyor. Twitter kullanıcıları bugün bir sorun ile karşı karşıya kaldı. Henüz nedeni bilinmeyen problem karşısında bir çok sosyal medya uygulaması aynı erişim sorunu ile açılamaz durumda. Bazı operatörleri kullanan vatandaşlar Twitter uygulamasını kullanana zorluk çekiyor.

Twitter'a masaüstünden girmeye çalışan kullanıcılar, "Bir hata oluştu ama endişelenme gerek yok, senden kaynaklanmıyor. Tekrar deneyelim." uyarısı ile karşı karşıya kalıyor. 

Twitter neden açılmıyor?

Twitter'daki problemin Google Chrome kullanıcılarında yaşandığı belirtiliyor. Uygulamada bir sıkıntı olmadığı görülüyor. Masaüstü bilgisayar kullanılan tarayıcılarla alakalı bir sıkıntı olduğu öngörülüyor. Twitter'dan açıklama yapıldı. Twitter'dan yapılan açıklamada tweetlerin yüklenmediği ve sorunun yakın zamanda çözülmesi için çalıştıkları kaydedildi.

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