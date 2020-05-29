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Teknoloji

Twitter CEO'su sert çıktı: Aydınlatmaya devam edeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump'ın paylaşımlarına 'bilgiyi doğrula' etiketi ekleyen Twitter'dan yeni bir açıklama geldi. Twitter CEO'su Jack Dorsey, yanlış veya tartışmaya açık bilgileri aydınlatmaya devam edeceklerini, buradaki asıl amacın insanları doğru bilgiye ulaştırmak olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 02:39:00 -
Twitter CEO'su sert çıktı: Aydınlatmaya devam edeceğiz

Geçtiğimiz günlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı bir paylaşıma 'bilgiyi doğrula' etiketi ekleyen Twitter'dan söz konusu olaya ilişkin önemli bir açıklama geldi. Twitter CEO'su Jack Dorsey, dünyanın herhangi bir yerinde yapılan seçimlerle ilgili yanlış veya tartışmaya açık bilgileri aydınlatmaya devam edeceklerini, bunun asıl amacının insanların doğru bilgilere ulaşmasını sağlamak olduğunu söyledi.

"Sorumlu biri varsa o da benim"

Jack Dorsey, yaptığı açıklamada tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bir şirket olarak eylemlerimizden sorumlu olan biri var ve bu da benim. Lütfen çalışanlarımızı bunun dışında bırakın. Seçimlerle ilgili yanlış veya tartışmalı bilgileri aydınlatmaya devam edeceğiz."

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