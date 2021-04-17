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Teknoloji Twitter açıkladı: Çalışmayı sürdürüyoruz
Teknoloji

Twitter açıkladı: Çalışmayı sürdürüyoruz

Sosyal medya platformu Twitter, bazı kullanıcıları etkileyen erişim sorununu çözmek için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 21:42:00 -
Twitter açıkladı: Çalışmayı sürdürüyoruz

Twitter'ın resmi hesabından yapılan açıklamada, "Twitter'ın bazı kısımlarının çeşitli yerlerde çalışmadığını biliyoruz. Bu sorunu çözmek ve en kısa sürede normal hale getirmek için çalışmayı sürdürüyoruz. Bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Dünyanın farklı ülkelerinden kullanıcılar Twitter'da dünden bu yana yaşanan erişim problemiyle ilgili sosyal medya platformlarından çok sayıda paylaşım yaptı.

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