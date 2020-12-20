TV+'tan tüm kullanıcılarına yeni yıl hediyeleri

İSTANBUL (AA) - Televizyon platformu TV+, yeni yıla abonelerini sevindirecek hediye çekilişleriyle giriyor.

Turkcell'den yapılan açıklama göre, TV+ Ev müşterileri arasında yapılacak çekilişle 5 kişiye Arçelik Smart TV hediye edilecek.

31 Ocak 2021'e kadar üst paket satın alan yeni TV+ Ev kullanıcıları (TV+ Aile, TV+ Ekstra, TV+ Ek Spor, TV+ Ek Eğlence ve Evde TV+ Ek Full Paketi) ve üst pakete geçen giriş paketi üyeleri, otomatik olarak çekilişe katılmaya hak kazanacak.

Mevcut üst paket kullanıcıları ise www.tvplus.com.tr adresindeki başvuru formunu doldurarak çekilişe katılabilecek.

Mobil TV+ Ücretli Giriş ve Ücretli Premium pakete sahip mobil kullanıcıları ile kampanya süresince Ücretli Giriş veya Premium Mobil aboneliği satın alan kişiler ise 21 Aralık 2020-31 Ocak 2021'de çekilişe katılabilecek.

Katılımcılar, www.tvplus.com.tr web adresinde yer alan kampanya sayfasındaki formu doldurarak 1 çekiliş hakkı kazanırken, 10 Şubat 2021'de yapılacak çekilişle katılımcılar arasından seçilecek 6 kişiye Samsung S20 cep telefonu hediye edilecek.





- TV+, yeni dizi ve filmleriyle seyircinin tercihi olacak





TV+'a aralık ayında eklenen diziler arasında 2020 Canneseries en iyi dizi ödülünü alan Partisan, Britanya-İrlanda dönemi suç televizyonu draması "Miss Scarlet and the Duke" ve 4 çocuklu yalnız bir kadının yaşadığı paranormal olayları konu alan "The Enfield Haunting" yer alıyor.

Ocak 2021 itibarıyla birçok yeni içeriğin yüklenecek olmasıyla birlikte 31 Aralık yılbaşı günü "The Sister", "Picnic at Hanging Rock", "Apple Tree Yards" ve "The Young Pope" gibi güçlü diziler de platformda yerlerini alacak.

Bu ay Christopher Nolan'ın 2020 yapımı filmi "Tenet", Darin Scott yönetmenliğindeki bilim kurgu korku filmi "Deep Blue Sea 2", hem gerçek hem de hayal dünyasındaki canavarları alt etmeye çalışan genç bir kızın hikayesini anlatan "I Kill Giants" ile Türk yapımı "Sibel", platformun yeni filmleri arasında yer alıyor.

Ayrıca, Sherlock Holmes oyuncularının başrollerini paylaştığı komedi filmi "Holmes & Watson", gerilim filmi "The Bad See", tedavi edilemez bir hastalıktan tedavi edilen genç kızın gerçek hikayesini anlatan "Miracles from heaven" ve DC Comics ile Lego markalarına dayanan aksiyon-macera komedisi "Lego Dc Comics Super Heroes: The Flash" da aralık ayında platforma eklenen filmlerden.

Çocuklar için platformun yeni animasyonları ise Türkiye'de izlenme rekoru kıran çizgi dizilerden "Oscar Oasis", maceracı bir koalanın hayatını konu alan "Blinky Bill" ve Avustralya-İtalyan animasyon televizyon dizisi "Berry Bees" dikkati çekiyor.

Ocak ayı itibarıyla çocuk programlarına "Paw Petrol", "Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles" ve "SpongeBob SquarePants" gibi birçok güçlü içerik platforma eklenmiş olacak.



