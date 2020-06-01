TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu'ndan Dünya Süt Günü mesajı:

ANKARA (AA) - Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, süt ve süt ürünlerinin kalitesini belirleyen hayvan ve halk sağlığı hizmetleri, işletme şartları, sağım hijyeni, üretim, işleme, depolamayla pazarlama aşamalarının dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Eroğlu, Dünya Süt Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, sütün insan sağlığı açısından önemini ve toplumsal yaşama katkılarını hatırlatmak amacıyla 2001'den beri her yıl 1 Haziran'da söz konusu günün kutlandığını bildirdi.

Süte ulaşılabilmesi için bu konudaki çalışmaların desteklenmesi gerektiğine dikkati çeken Eroğlu, süt ürünlerinin çeşitlendirilerek coğrafi işaretleme faaliyetlerinin artırılması önerisinde bulundu.

Sütün maliyeti üzerindeki en etkili faktörlerden birinin yem giderleri olduğunu belirten Eroğlu, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla döviz kurlarındaki kontrolsüz artış, hayvancılık işletmelerinde dışa bağımlı olan yem giderlerini artırdı. Hayvancılık işletmelerinin artan yem fiyatlarından korunmasına yönelik önlemler alınmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Eroğlu, çiğ süt alımında fiyat istikrarının ve rekabetin sağlanması için Et ve Süt Kurumu gibi kurumların süt piyasasının içinde daha fazla olması gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Süt endüstrisi ve süt üreticileri, son yıllarda basın ve yayın organlarında süt ve süt ürünlerinde taklit ve tağşiş gibi hususların sık sık gündeme gelmesi, yazılı ve görsel basında konunun uzmanları dışındaki kişilerin yanlış bilgi ve beyanları dolayısıyla kamuoyunda zaman zaman tekrar eden bilgi kirliliğinden ciddi zarar görmekte. Süt ve süt ürünlerinin kalitesini belirleyen hayvan ve halk sağlığı hizmetleri, işletme şartları, sağım hijyeni, üretim, işleme, depolamayla pazarlama aşamaları dikkatle takip edilmeli. Bu kapsamda süt ve süt ürünlerinin çiftlikten sofraya geliş sürecindeki aşamalarda veteriner hekimler aktif yer almakta ve almalı. Birlik olarak, sütle toplum ve çevre arasında sıkı bir bağ bulunduğundan süt hayvancılığı ve sektörünün kalkınmasının teşvik edilmesiyle toplum sağlığının korunması, dengeli beslenme, toplumsal refah ve çevre sağlığı gibi konulara da katkı sağlanmış olacağına inanıyor, bu vesileyle Dünya Süt Günü'nü kutluyoruz."

