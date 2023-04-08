TVHB Başkanı Prof.Dr. Arslan: Kurbanlıklara şap tedbiri alınmalı

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Yönetim Kurulu üyeleri, Ankara’da düzenlenen iftar yemeğinde gazeteciler ile bir araya geldi.

Türkiye’de yeniden görülen şap hastalığıyla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Arslan, hastalığın Türkiye geneline yayıldığını, mevcut salgında hastalığa neden olan serotipin daha önce Türkiye’de rastlanmayan SAT2 serotipi şap hastalığı olduğunu, bu nedenle de diğer serotiplere karşı aşılanmış hayvanlarda da hastalığın görüldüğünü söyledi. Hayvan hareketlerinin kontrolünün ve bölgesel hayvan çıkışlarının kontrolünün önemine işaret eden Prof. Dr. Arslan, kurbanlık hayvan arzında bir sorun yaşanmaması için tedirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Şap, insana bulaşır mı?

Şap hastalığının hayvanlardan insanlara bulaşabilen bir hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. Arslan, ancak hastalığın insanlarda genellikle hafif belirtilerle seyrettiğini ve toplum sağlığı açısından bir risk olarak görülmediğini söyledi.

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