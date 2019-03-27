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TVF Başkanı Üstündağ'dan Kupa Voley şampiyonlarına tebrik

27 Mart 2019 Çarşamba 12:24
TVF Başkanı Üstündağ'dan Kupa Voley şampiyonlarına tebrik


ANKARA (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, AXA Sigorta Kupa Voley'de erkekler şampiyonu Fenerbahçe ve kadınlar şampiyonu Eczacıbaşı VitrA'yı kutladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Üstündağ'ın şu ifadelerine yer verildi:

"2018-19 sezonu AXA Sigorta Kupa Voley organizasyonunu erkeklerde Fenerbahçe, bayanlarda Eczacıbaşı VitrA'nın şampiyonluğuyla tamamladık. Bir kez daha şampiyon kulüplerimizi tebrik eder, sporcularımızı, takımlarımızın teknik kadrolarını ve elde edilen başarıda emeği geçenleri kutlarım.Malatya ve İzmir'de bu organizasyonların gerçekleşmesinde emeği olan, bizleri yalnız bırakmayan Kupa Voley sponsorumuz AXA Sigorta, üst yöneticisi Yavuz Ölken ve tüm çalışanlarına, sponsorlarımıza, yerel yönetimlerimize, yayıncı kuruluşumuz TRT'ye, turnuva süresince tribünleri dolduran Malatyalı ve İzmirli voleybolseverlere, Türk voleyboluna sağladıkları kıymetli katkılar nedeniyle teşekkür ederim."


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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 12:24
  1. AXA Sigorta Kupa Voley Finalleri
  2. Eczacıbaşı VitrA
  3. Fenerbahçe
  4. Voleybol

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