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Gündem 'Tuzu kuru' oyuncu parçası Orhan Aydın'dan ucuz provokasyon
Gündem

'Tuzu kuru' oyuncu parçası Orhan Aydın'dan ucuz provokasyon

İslami değerlerin ezeli karşıtlarından sözde sanatçı Orhan Aydın, salyalarını sosyal medyada akıtarak ucuz provokasyon yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 13:52:00 - 2021-11-24 14:02:23
'Tuzu kuru' oyuncu parçası Orhan Aydın'dan ucuz provokasyon

Yaptığı her açıklamasında dindar insanları ötekileştiren oyuncu parçası Orhan Aydın, sosyal medyada salyalarını akıtmaya devam ediyor.

"Tuzu kuru" Aydın'dan provokasyon!

Kendi cenahından gelen paralarla cebini dolduran sözde oyuncu, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelerle ilgili yaptığı paylaşımda provokasyona imza attı.

"Halkın her gün daha da yoksullaşmasını, yaşam umutlarını bile yitirmesini, ‘seçim olsun’ diye bekleyip susmak erdem öyle mi?" ifadeleriyle demokrasiye olan kinini de kusan Aydın, yobazlığını gözler önüne sererek insanları kışkırtma girişiminde bulundu.

Yaptığı işte herhangi bir başarısı bulunmayan oyuncu parçasının ucuz provokatörlüğü de havada kaldı. 

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