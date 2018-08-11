Tuzlu kek nasıl yapılır?
Çay saatlerinin sevilen lezzeti tuzlu kek nasıl yapılır? İşte tuzlu kek için yapmanız gerekenler...11 Ağustos 2018 Cumartesi 16:57
MALZEMELER
3 yumurta
1 bardak sıvıyağ
1 bardak yoğurt
3 bardak un
1 kase beyaz peynir
1 kabartma tozu
1 tatlı kaşığı tuz
Bir demet dereotu
Yarım demet maydanoz
Bir çay kaşığı nane
Yarım çay kaşığı karabiber
Bir kaşık margarin
2 kaşık susam
Çörek otu
YAPILIŞI:
Sıvıyağ, yoğurt ve yumurtaları çırptıktan sonra un, tuz, karabiber, nane ve kabartma tozunu da ilave edip karıştırın. İnce ince kıydığınız dereotu ve doğranmış peyniri de katıp peynirleri çok ezmeden karışitırmaya devam edin.
Margarinle yağladığınız kek kalıbına susam serpin. Önceden ısıttığınız 170 derecelik fırında 50-60 dakika kadar pişirin. Dinlendirdikten sonra kalıptan çıkarın.
Afiyet olsun
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