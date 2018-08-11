Tuzlu kek nasıl yapılır?

MALZEMELER

3 yumurta

1 bardak sıvıyağ

1 bardak yoğurt

3 bardak un

1 kase beyaz peynir

1 kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz

Bir demet dereotu

Yarım demet maydanoz

Bir çay kaşığı nane

Yarım çay kaşığı karabiber

Bir kaşık margarin

2 kaşık susam

Çörek otu

YAPILIŞI:

Sıvıyağ, yoğurt ve yumurtaları çırptıktan sonra un, tuz, karabiber, nane ve kabartma tozunu da ilave edip karıştırın. İnce ince kıydığınız dereotu ve doğranmış peyniri de katıp peynirleri çok ezmeden karışitırmaya devam edin.

Margarinle yağladığınız kek kalıbına susam serpin. Önceden ısıttığınız 170 derecelik fırında 50-60 dakika kadar pişirin. Dinlendirdikten sonra kalıptan çıkarın.

Afiyet olsun